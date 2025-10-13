Svarar på HV-ryktet: ”Jag har inte fått något till mig”

Han gjorde hattrick senast för AIK och har visat framfötterna i Hockeyallsvenskan.

Enligt Hockeynews får nu också Hugo Pettersson chansen i HV71 igen – något som 20-åringen däremot inte vet något om i nuläget.

– Jag har sett att det har skrivits ganska mycket om HV men jag har inte fått det till mig än, säger 20-åringen till Hockeysverige.se.

Det återstår att se om Hugo Pettersson återvänder till HV71.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Hugo Pettersson lånades ut till AIK efter att varit åsidosatt i HV71 under säsongsinledningen. Där har forwarden också visat upp sina offensiva kvalitéer samtidigt som AIK har vunnit fyra raka matcher.

I den senaste matchen mot Mora blev det också ett hattrick på Hovet. Hans första på seniornivå.

– Jag känner att jag har fått en bra självförtroendeboost. Det känns som att jag har växt in spelet dag för dag och match för match, säger löftet och fortsätter:

– Det är alltid skönt när det trillar in. Det är det någonstans jag vill kunna vara. Den som gör skillnad i de lägena och det är skönt när det trillar in. Det är ju det som är målet att kunna få en sån roll i SHL och jag känner att nu när jag fick chansen i AIK och känna på det kändes det som att jag kunde axla den rollen och känna mig trygg i det. Jag fortsätter att utveckla min spel och det är bara kul att få förtroende och att det har lossnat.

Som sagt har det också blivit fyra raka segrar för AIK som har vaknat efter en medioker inledningen. Nu är laget uppe på en sjätteplats och har hamnat på det vinnande spåret.

– Det har varit jättebra stämning i laget senaste tiden. Klart att det inte spelar någon roll hur man känner själv att man har spelat så länge laget vinner och det är ett skönt go i gänget. Det är alltid kul att komma till jobbet och vi försöker bara placera oss så högt det går i tabellen.

”Kändes som att jag skulle vara redo för att ta en tröja”

I HV71 var Hugo Pettersson framstående på försäsongen. Forwarden utmanade de profilstarka namnen och visade verkligen att han var med och slogs om en plats. I säsongsinledningen hamnade däremot 20-åringen utanför laget.

Och efter att inte ha fått spela på en vecka kom en utlåning till AIK och Hockeyallsvenskan.

– Jag tyckte att jag kände mig stark på försäsongen, hade en bra sommar och kände att jag hade mer kött på benen från förra säsongen. Jag tycker att jag började starkt och det kändes som att jag skulle vara redo för att ta en tröja i HV. Men det, ja det blev inte riktigt så. Det är många forwards och tajt på platserna som jag vill vara på. Jag respekterar det som coacherna bestämmer sig för och de spelar laget som de tror vinner matcher. Det har varit skönt att få komma iväg lite och bevisa sig.

Hur har dialogen med HV71 sett ut?

– Vi håller en ganska bra dialog och pratar lite med coacherna nån gång varannan vecka och kollar lite hur det har känts. Det har varit lite mer i början nu när man har kommit iväg så att de har sett till så att jag har koll på grejerna.

Hugo Pettersson får chansen (?) med HV71 ånyo

Under måndagen sipprade det sedan ut uppgifter om att Hugo Pettersson ska återvända till HV71. Enligt Hockeynews kommer talangen att vara med i laget på torsdag när det vankas möte med Djurgården på hemmaplan.

Men själv har han inte hört något om att det är dags att återvända till Jönköping.

– Jag har inte fått något till mig, än i alla fall. Jag har sett att det har skrivits ganska mycket om HV men jag har inte fått till mig än.

Vad vill du själv helst göra just nu?

– Självklart är det man vill göra och det som målet är att spela i HV. Att vara en spelare som gör skillnad där. Sen så är det också så att man måste spela och det har jag fått göra i AIK. Det är det man fokuserar på och jag tar det dag för dag just nu. Att fokusera på det man själv kan påverka.

Source: Hugo Pettersson @ Elite Prospects