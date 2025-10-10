Under fredagen beskrevs ögonskadan på Hugo Gustafsson som allvarlig.

Nu berättar pappa Fredrik att Växjös forward får vänta på sin operation.

– Ögat är alldeles för svullet, säger han till LT.

Hugo Gustafsson har ådragit sig en ”relativt allvarlig ögonskada”. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

”Vi tror inte att hans framtida syn kommer att påverkas. Dock kommer han vara tvungen att genomgå ingrepp som gör hockeyspelandet omöjligt inom en relativt lång framtid”.



Det var den uppdatering Växjö gick ut med under fredagsmorgonen efter att Hugo Gustafsson lämnat isen med blodet rinnandes från högra ögat i mötet med Rögle.



Smällen hade kommit från Leon Bristedts klubbspets och resulterade i ett matchstraff för hög klubba i 5–3-matchen, men värst var det ändå för Gustafsson som nu fortfarande inte vet om han kommer kunna spela igen under SHL-säsongen 2025/26.



För LT ger nu pappa Fredrik en uppdatering där han berättar att operationen inte kunde genomföras direkt.



– Jättetråkigt. Han skulle opereras i morse i Lund men ögat är alldeles för svullet. Det blir operation om fyra till sex veckor, säger han till tidningen och fortsätter om händelsen.

– Den tog i ögat och vi vet inte så jäkla mycket mer än det. Nu är han på väg hem till Växjö i alla fall. Det viktigaste är att han klarar synen, men det kan man inte slå fast just nu.

”Det får man se efter operationen”

I sportchef Henrik Evertssons uttalande under morgonen menade han att Växjö hoppades att Hugo Gustafsson skulle kunna spela igen denna säsong. Pappa Fredrik menar dock samtidigt att det är svårt att säga huruvida det är möjligt, och om synen inte kommer påverkas.



– Det är vad vi hoppas, men det får man väl se efter operationen då. Det är svårt att säga, säger han till LT.

Source: Hugo Gustafsson @ Elite Prospects