Nyförvärvets galna form håller i för Växjö

Växjö-seger med 4–1 mot Örebro Hockey

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Gustafsson gjorde två mål för Växjö

Hemmalaget Växjö tog hem de tre poängen efter seger mot Örebro Hockey i SHL. 4–1 (3–1, 1–0, 0–0) slutade torsdagens match.

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Örebro Hockey fyra förluster i rad.

Lucas Elvenes matchvinnare för Växjö

Örebro Hockey tog ledningen i början av första perioden genom William Wikman.

Växjö gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Efter 10.08 i andra perioden slog Hugo Gustafsson till på nytt, på pass av Sebastian Strandberg och gjorde 4–1. I tredje perioden höll Växjö i sin 4–1-ledning och vann.



Brogan Raffertys två assist gör att han nu har åtta poäng efter fyra spelade matcher med sin nya klubb.

Växjö har nu tolv poäng och Örebro Hockey har fyra poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Växjö möter Färjestad i nästa match borta lördag 27 september 15.15. Örebro Hockey möter samma dag Skellefteå hemma.

Växjö–Örebro Hockey 4–1 (3–1, 1–0, 0–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (0.47) William Wikman (Christopher Mastomäki, Luke Martin), 1–1 (2.16) Hugo Gustafsson (Brogan Rafferty, Keegan Lowe), 2–1 (9.58) Lucas Elvenes (Reid Gardiner), 3–1 (19.04) Dennis Rasmussen (Brogan Rafferty, Lucas Elvenes).

Andra perioden: 4–1 (30.08) Hugo Gustafsson (Sebastian Strandberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Örebro Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: Färjestads BK, borta, 27 september

Örebro Hockey: Skellefteå AIK, hemma, 27 september