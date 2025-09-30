Efter sex raka förluster kom äntligen vinsten för HV71.

För Hugo Fransson och Anton Blomqvist var det framför allt en stor lättnad.

– Jag hoppas att det betyder fruktansvärt mycket för laget, säger Blomqvist.

– Vi ville ge något tillbaka till supportrarna efter den här starten, säger Fransson.

Hugo Fransson och HV71 fick äntligen jubla efter vinsten mot Leksand. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Noll poäng på sex matcher.

Men i den sjunde matchen i SHL kom till slut första vinsten för krisande HV71.

På slutsignalen drog hela Husqvarna Garden en lättnadens suck och även tränaren Anton Blomqvist vittnar om att det var mest lättnad efter vinsten mot Leksand.

– Det är klart att det är skönt att vinna, jätteskönt. Både för oss ledare som jobbar hårt, men framförallt för spelarna att få känna det här. Någonstans får man alltid det man förtjänar, i slutändan blir det ju så. Men att vi stod på noll efter sex matcher med tanke på hur vi har spelat, det känns väldigt märkligt. Nu fick vi den här men det är bara en match. Vi ska njuta av den idag och sedan får vi gå vidare imorgon, säger Blomqvist på presskonferensen.

Hugo Fransson var den som klev fram och sköt segermålet i tredje perioden.

Kändes det som att hundra kilo släppte från axlarna när slutsignalen ljöd?

– Både ja och nej. Det är klart att det är otroligt skönt. Samtidigt har vi bara vunnit en match av sju, vilket inte är godkänt. Det är alltid skönt med tre poäng. Jag hoppas att det är början på något bra här nu, säger Fransson.

Anton Blomqvist: ”Vi hade tjänat ihop till det här”

HV71 har inte fått med sig resultaten trots flera inspirerade insatser under säsongsstarten. Till slut fick fjolårets jumbo dock in poäng på kontot igen.

– Jag är givetvis glad att vi äntligen får vinna här. Jag tycker kanske inte att det är vår bästa match för säsongen, men jag tycker ändå att vi håller en någorlunda bra lägstanivå i vårt spel och vårt grundspel sitter ganska fint. Kvitteringen blir väldigt tung att hantera, framför allt för oss i det läget som vi är i. Den är tuff för oss att få inför tredje. Utifrån det läget som vi har varit i och det läget vi har satt oss i är det starkt att vi kommer tillbaka. Leksand tar över i slutet och har en jäkla push med sista skottet som nästan är inne och vänder. Det känns som att den hade vi tjänat ihop till under de här första matcherna. Jag är jättestolt och glad över grabbarna här idag, säger Anton Blomqvist.

När Leksand kvitterar till 1-1, kom tankarna ”inte nu igen”?

– Nej, faktiskt inte. Däremot var jag jävligt irriterad på att vi inte riktigt kan lösa den situationen framför deras mål tidigare. Vi har ju verkligen full kontroll och kan bara spela pucken i sidled. Jag förstår också att det är stressat och att man vill väl där. Jag tror att om ”Frallan” (Hugo Fransson) får titta på den kommer han att passa höger nästa gång. Det var också jäkligt skönt att det var han som fick göra tvåan. Han har spelat väldigt bra inledningsvis.

HV71 har tappat flera ledningar under starten av säsongen men i kväll lyckades HV till slut hålla undan för att vinna.

– Jag tycker vi håller ihop det bra och stressar inte upp oss som vi har gjort innan. De senaste matcherna när vi har släppt in mål har det känts som att vi brusar upp och bara åker och väntar på att motståndarna ska ta ledningen. Sedan har vi fått jaga. Men nu höll vi oss lugna istället, säger Fransson och fortsätter:

– Nu visar vi att vi har det i oss att vi kan stänga matcher när vi leder med bara ett mål. Det känns som att vi kanske inte har något att förlora. Vi ligger längst ner i tabellen innan den här matchen och det kändes som att det inte kan bli värre. Vi behövde verkligen den här vinsten nu, det var på tiden nu.

Hugo Fransson revanscherar sig: ”Ville ge tillbaka”

I lördags släppte HV71 in ett kostsamt mål mot Frölunda efter ett ödesdigert misstag av Hugo Fransson. Men nu fick backen alltså kliva fram som matchvinnare.

Känns det lite som en personlig revansch?

– Såklart är det så. Sedan helst av allt hade man ju inte velat göra det misstaget från början, i den sitsen som vi är i. Man kan ju se det som en liten revansch men det är fortfarande något som jag helst vill städa bort så fort som möjligt.

Hugo Fransson firade upp mot HV-klacken efter sitt mål och menade att segern var för fansen på plats i Husqvarna Garden.

– Det kändes som att vi ville ge något tillbaka till supportrarna som är här. De har stått här och har stöttat oss även fast vi inte har gett dem någonting egentligen. Det var otroligt skönt att få kunna ge dem tre poäng.

Har det känts som att ni har svikit dem här i början?

– Ja, men så känns det absolut. Det känns som att vi ändå spelar bra men skjuter oss själva i foten gång på gång här. Man förstår frustrationen från deras sida. Jag hoppas att det här är starten på en segersvit här nu.

Nystart för HV71?: ”Har inte varit orolig”

Huvudtränaren Anton Blomqvist hoppas att HV71 nu kan ta fasta vid vinsten och bygga vidare framöver.

– Jag hoppas att det betyder fruktansvärt mycket, men det är helt omöjligt att svara på. Återigen, jag har inte varit orolig för vårt sätt att spela ishockey. Tvärtom. Jag tycker att vi har visat upp väldigt många bra sidor. Sedan blir det ju så när man förlorar så många matcher i rad, framför allt i början på en säsong och när man kommer med den historiken som vi har. Då blir det ju extrema strålkastare, med all rätt, på oss. Man kan bli lite orolig för hur vi ska hantera det som förening, och framförallt spelarna som i slutändan ska gå ut och spela. Det är lätt att det knyter sig men det har det inte gjort och det är jag imponerad över. De har kommit ut och varit redo att spela i princip alla matcher. Det är jag väldigt glad över.

I nästa match ställs HV71 mot Färjestad hemma i Husqvarna Garden på torsdag.

