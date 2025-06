Det blev ingen flytt tillbaka till NHL för Arvid Holm.

Nu berättar Rögle-målvakten om den speciella tiden som varit inför deadline.

– Det har varit en lång sträcka, säger han till HD.

Arvid Holm. Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg.

”Jag har också läst det där, men jag sitter på två år kvar med Rögle. Det är väl det jag vet och det jag behöver veta”



Så kommenterade Rögles Arvid Holm, i början av maj, uppgifterna om att han skulle vara nära spel i NHL. Något Elite Prospects Cam Robinson skrev på X en månad dessförinnan, efter att Holm bevisat sig som en av SHL:s bästa målvakter direkt efter flytten till Rögle.



Nu berättar Holm för Helsingborgs Dagblad att det har varit en speciell tid inför deadline för NHL-klausuler. Något som passerade under söndagen.



– Det har varit en lång sträcka. Vi åkte ut tidigt och kontakt togs tidigt. Det har varit mycket intervjuer med klubbar som velat höra sig för och sedan har det fortlöpt, säger Rögle-målvakten och fortsätter:

– Det är en del av det, mycket frågor från folk som vill veta. Jag har ju själv känt att jag inte vetat och då har kanske folk svårt att ta att det faktiskt är så. Det har varit många frågor från lagkamrater och folk uppe i restaurangen i arenan. Jag förstår att folk vill veta och det är kul. Det är väl det som gör Rögle till Rögle: det familjära och att alla vill klubbens bästa. Alla frågar med ett gott öga och det är bara uppskattat från min sida.

”Man kommer att få se ett annat lag”

Arvid Holm vill inte gå in på för mycket detaljer, men bekräftar att han till hundra procent kommer att spela i Rögle även under 2025/26-säsongen. Därifrån har Troja/Ljungby-produkten kontrakt med SHL-klubben till 2027.



– Det ska bli jättekul att skrinna in i Catena arena igen. Både jag och grabbarna har sagt tidigare att vi är taggade och förväntansfulla på vad vi kan åstadkomma i år. Jag tror att man kommer att få se ett annat lag där ute och motivationen kommer att komma inifrån spelargruppen, säger Holm till HD.



2024/25 fick ett tufft avslut för Holm och Rögle då Malmö slog ut dem i play in. Detta efter att även grundserien slutat med en förlust mot rivalerna som innebar att Timrå istället knep den sista kvartsfinalplatsen genom grundserien.