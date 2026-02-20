Tränarens kritik: ”Tycker att domaren var lättkränkt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Henrik Stridh hade berömt Oskari Laaksonen för att han mognat och inte snackar lika mycket med domarna.

Men i gårdagens match fick Laaksonen en utvisning för ”abuse”.

– Jag får lära mig att hålla käften också, säger Stridh till Norrbottens-Kuriren.

Henrik Stridh ger sin syn på Oskari Laaksonens utvisning för ”abuse of officials”. Foto: Bildbyrån

Luleå åkte ner till Småland och förlorade borta mot Växjö i återuppstarten av SHL efter OS-uppehållet. Efter 60 minuters spel fick Luleå resa hem till Norrbotten utan poäng sedan Växjö vunnit matchen med 2-1.

En uppmärksammad sekvens i matchen kom under den första perioden. Luleåbacken Oskari Laaksonen fick sätta sig i utvisningsbåset för två minuter ”abuse of officials” efter att ha snackat till sig en utvisning.

Utvisningen kom bara dagar efter att Luleås assisterande tränare Henrik Stridh berömt Laaksonen. Enligt Stridh hade Laaksonen mognat och lugnat ner sig vilket lett till att han inte längre snackade lika mycket med domarna. Men i första matchen efter Stridhs beröm blir finländaren alltså utvisad för just snack.

Henrik Stridh ser ironin i det hela, men är också kritisk mot utvisningen.

– Håller man igen käften blir det aldrig någon utvisning, men jag tycker att domaren var lättkränkt i det läget. Vi hörde allt från bänken då det var så nära. Jag får ta på mig den eftersom jag berömde Laaksonen för att han inte snackade med domarna, säger Stridh till Norrbottens-Kuriren och fortsätter:

– Han fick den retroaktivt istället. Jag får lära mig att hålla käften också.

Beskedet om Oskari Laaksonen: ”Inte allvarligt”

Oskari Laaksonen snackade till sig utvisningen efter att ha fått en hård tackling av Växjös Eemeli Suomi. Backen spelade sedan inte heller mer i matchen men Luleå hoppas på positiva besked om Laaksonen.

– Vi får se hur det ser ut imorgon. Förhoppningen är att det inte är allvarligt och att han kan spela på lördag, säger Henrik Stridh.

Oskari Laaksonen inledde årets säsong i schweiziska Biel-Bienne men lämnade efter 16 matcher och återvände till Luleå. Sedan återkomsten har finländaren stått för tolv poäng på 20 matcher och Luleå har även lyft i tabellen igen sedan Laaksonen återvände till klubben.

