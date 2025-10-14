SMÄLLEN: Stridh nobbar Luleå

Både Rikard Grönborg och Henrik Stridh har pekats ut som möjliga ”Bulan”-ersättare till nästa säsong. Nu kan Luleå stryka båda tränare från sin lista.

”Henrik Stridh har meddelat våra sportchefer att den här säsongen blir den sista för honom med Luleå Hockey för den här gången”, skriver klubben under tisdagen.

Henrik Stridh lämnar Luleå efter 2025/26. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Det blir inte bara Thomas Berglund som lämnar Luleå Hockey efter 2025/26-säsongen.



Efter att ”Bulans” assisterande tränare Henrik Stridh pekats ut som en av flera möjliga ersättare under SHL-inledningen går det nu att slå fast att detta inte kommer att bli av. Stridh meddelas nämligen ha gjort sitt i Norrbotten efter nio år.



– Vi har haft en bra dialog med Stridh om framtiden och även om det var ett tråkigt besked att få, så är vi tacksamma för att han meddelat oss sitt beslut eftersom det kommer hjälpa oss i processen med att säkra den nya tränarkonstellationen som kommer ta över inför nästa säsong, säger sportchefen Thomas Fröberg i ett uttalande.

Grönborg på väg in i Tre kronor

Beskedet kommer dessutom i samma vända som ytterligare en ryktad lösning, Rikard Grönborg, meddelas vara klar för en återkomst i Tre Kronor. För Luleå innebär detta att man nu får gå vidare med andra alternativ.



– Jag har lagt mycket tid på att fundera kring framtiden och det här har varit ett jättetufft beslut att fatta, utifrån att jag trivs fantastiskt bra här och med föreningen. Dessutom har vi tillsammans med våra spelare och supportrar skapat minnen för livet som jag alltid kommer vara tacksam för, säger Stridh i pressmeddelandet och fortsätter.

– Men jag har varit här i snart nio säsonger och det känns som det är dags för något nytt, både för egen del och för föreningen. Och oavsett vilket, är mitt fokus fortsatt här och nu och att vi skall göra det här till ytterligare en minnesvärd säsong för Luleå Hockey.