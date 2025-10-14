Henrik Stridh nobbade chansen att bli huvudtränare för Luleå.

Nu öppnar 56-åringen för att i stället kunna återvända till Timrå.

– Timrå kommer alltid ligga mig nära hjärtat. Sedan får vi se om jag jobbar där eller om jag hejar där, säger Stridh till Sundsvalls Tidning.

Henrik Stridh är inte främmande för en återkomst till Timrå IK. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Tidigare under tisdagen meddelade Luleå Hockey att även assisterande tränaren Henrik Stridh kommer att lämna klubben efter säsongen.

Stridh har fått erbjudandet från Luleå att ta över som ny huvudtränare nästa säsong när Thomas Berglund lämnar. Men han har alltså bestämt sig för att tacka nej till den möjligheten, berättar tränaren nu.

– Jag fick en fråga att ta över efter ”Bulan”, och hade väl en deadline på det för någon dag sedan. Jag har stött och blött fram och tillbaka med mig själv och med familjen naturligtvis, och kommit fram till att jag tackar nej till det erbjudandet, säger Stridh till Sundsvalls Tidning.

Henrik Stridh öppnar för Timrå: ”Är alltid aktuellt”

Henrik Stridh kom till Luleå Hockey 2017 och gör nu sin nionde, och sista, säsong som assisterande tränare i klubben. Tidigare har han ett förflutet i Timrå IK, och han kommer även från området. Stridh har tidigare varit verksam i Timrå i flera olika roller under nio säsonger, bland annat som assisterande tränare för A-laget.

När han lämnar Luleå nästa år vill Henrik Stridh fortsätta jobba inom hockeyn, oavsett om det är som huvudtränare eller assisterande. Nu öppnar han också dörren för en möjlig återkomst till Timrå IK.

– Timrå är min klubb i grunden, det är min hemmaförening och jag har ett stort hjärta där, som jag också fått till Luleå nu. Men Timrå är på något sätt alltid aktuellt. Jag har ju familjen där nere så det är inte någon konstig fråga du ställer. Klart att det finns med i mina tankar och jag följer Timrå, men om jag ska jobba där, det är en helt annan sak. Det får framtiden utvisa i så fall, säger Stridh till ST och fortsätter:

– De har ju tränare nu som gör ett bra jobb, så det är egentligen inget jag vill spekulera i. Men Timrå kommer alltid ligga mig nära hjärtat. Sedan får vi se om jag jobbar där eller om jag hejar där.

Totalt har Henrik Stridh varit aktiv som tränare på SHL-nivå under 13 säsonger.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects