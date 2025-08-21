Fåordig om framtiden – efter ”Bulans” besked

Henrik Stridh har lyfts fram som en tänkbar ersättare till Thomas ”Bulan” Berglund i Luleå.

Den assisterande tränaren är själv fåordig om sin framtid i klubben.

– Jag har fullt fokus på den här säsongen. Vad som händer efter den får vi se då, säger han till NSD.

Henrik Stridh.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Tidigare i veckan stod det klart att den kommande säsongen skulle bli Thomas ”Bulan” Berglunds sista i Luleå.

För Expressen bekräftade general managern Thomas Fröberg att den nuvarande assisterande tränaren Henrik Stridh fanns med på en lista över potentiella ersättare. Stridh själv är fåordig om sin framtid i klubben.

– Den dag jag har något konkret att ta ställning till kommer jag göra det. Tills dess får folk spekulera bäst de vill, säger Stridh till NSD.

Uppgifter: ”Bulan” hoppas på tränarjobb i Schweiz

Enligt NSD vill ”Bulan” jobba med Stridh även nästa säsong och att guldtränaren hoppas på ett erbjudande från någon klubb i Schweiz. Huruvida 56-åringen har planer på att fortsätta jobba med Berglund efter den här säsongen vill han inte svara på.

– Det är inget jag vill kommentera. Jag har fullt fokus på den här säsongen. Vad som händer efter den får vi se då, säger Stridh.

Henrik Stridh har varit assisterande tränare till Thomas Berglund sedan ”Bulan” tog över som huvudtränare i klubben 2017. Liksom ”Bulans” avtal löper Stridhs kontrakt ut med Luleå efter den kommande SHL-säsongen.