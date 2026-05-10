Uppgifter: Nobbar SSK – återvänder till DIF

Andreas Larsson
Djurgården är på väg att göra en oväntad värvning.
Enligt uppgifter till Expressen återvänder Henrik Eriksson till klubben.

Henrik Eriksson – med över 500 matcher i Djurgården – är på väg tillbaka till stockholmsklubben. Trots att Södertälje ska visat intresse att förlänga med veteranen så verkar han alltså nobba en fortsättning i SSK.

Anledningen till att Djurgården vill ha hem honom ska vara för hans ledaregenskaper. Särskilt då det råder osäkerhet kring Marcus Krügers framtid. Sedan tidigare har också rutin i form av Linus Klasen, Ludvig Rensfeldt och Daniel Brodin tackats.

Efter tolv säsonger i Djurgårdströjan lämnade Eriksson för finska Sport säsongen 20/21. 2023 återvände han till Sverige för spel i Mora där det blev 19 poäng på 53 matcher. De senaste två säsongerna har Eriksson alltså spenderat i Södertälje.

Enligt uppgifterna ska SSK ersättas med 500 000 kronor för övergången.

