Adam Hofbauer har varit en viktig kugge i Linköping den här säsongen, men har inte fått särskilt mycket speltid trots fina prestationer. 22-åringen sitter just nu på utgående kontrakt och är fåordig kring hur han tänker om framtiden.

– Jag är här och nu, säger Hofbauer till Corren.

Adam Hofbauer. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

Adam Hofbauer har varit en viktig del i Linköpings lagbygge under säsongen, trots det har han fått begränsat med speltid. 22-åringen har snittat omkring åtta minuter per match och har noterats för en poäng (1+0) på 21 matcher. Den begränsade speltiden har dock inte påverkat forwardens inställning.

– Jag försöker att se det positivt. Jag älskar att komma till hallen och hänga med bästa polarna i omklädningsrummet. Man kan inte gå ned sig utan får hålla humöret uppe. Jag tjänar inget på att gå och deppa för att jag inte spelar mest i laget, säger han till Corren.

22-åringen anslöt till Linköping inför fjolårssäsongen och har gjort totalt fem poäng (3+2) på 65 matcher för Linköping så här långt. Nu sitter Hofbauer på utgående kontrakt, forwarden vill dock inte fundera över hur framtiden kommer se ut.

– Jag vill inte gå runt och tänka på vad som eventuellt kan hända i framtiden. Det kommer inte att göra mig något gott. Jag är här och nu.

På frågan om vare sig han har pratat om en fortsättning med Linköping svarar han kryptiskt.

– Det lämnar jag osagt.

Source: Adam Hofbauer @ Elite Prospects