Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen. Nu är det dags för vårens finallag Brynäs – och där menar den tidigare målvakten att det här är laget att slå.

Oron för målvaktssidan: ”Det måste man jobba med”

”Kan se ut som en rund miljon – men…”

Stora orden: ”En av de bästa genom tiderna”

Hyllar nyförvärvet: ”Mer offensiv kraft i sig”

Slår fast: ”Ska vinna guld med det här laget”

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Christopher Heino-Lindberg synar Brynäs lagbygge.

Foto: Bildbyrån (Collage)

När jag pratar med Brynäs-lägret så hör man en viss tjurighet med revanschlusta efter finalförlusten.

”Vi kanske spelade våra bästa spelare lite för mycket över tid så vi har oss själva att skylla.”

Man medger att Luleå höjde sig i slutspelet men där man själva inte riktigt kom upp i samma nivå som i serien.

Man har nu dragit lärdom av året som varit och satt en ny guldplan. Jag vill vara tydlig med att Brynäs själva fortfarande har som målsättning att stabilisera sig i SHL och där ambitionen är topp-sex, men i mina ögon rustar man för finalrevansch.

Brynäs nycklar

Grundspelet kommer att se likadant ut.

Man kommer lägga mycket tid på sitt presspel i egen zon.

Till exempel så hade Malmö mycket zontid på Brynäs i slutspelet och mot Luleå bjöd man bort ytorna framför mål.

Spelet i anfallzon ska bli effektivare och mer svårläst.

Och utan att gå djupare in på vad Brynäs åstadkommit de två senaste åren så lär jag ändå nämna resan.

Johan Alcén blir ny sportchef och åker rätt ur SHL.

Han samlar kraft och bygger upp ett lag som direkt tar sig tillbaka.

Många tippar nykomlingen som ett playoutlag men istället går man raka vägen mot toppen och vinner serien.

Man tar sig sedan till final men faller tungt mot ett tyngre Luleå.

När jag kollar på Brynäs lineup så kryllar det av stjärnor. Men dyker man djupare ner i bygget så finns det en del frågetecken. Målvaktsparet är intressant men inte självklart. Erik Källgren är långtidsskadad, Collin Delia har aldrig spelat i Europa och håller Damian Clara på SHL-nivå?

Colin Delia är ny målvakt i Brynäs.

Foto: Bildbyrån.

Förändringar på backsidan

Backsidan är inte lika ”fancy” på pappret. Man har tappat skickliga Victor Söderström till Boston, Charles-Édouard D’Astous till Tampa Bay och Theo Lindstein till St Louis Blues och ersatt dessa med Mattias Norlinder, Robert Hägg och tjeckiska Michal Kempny.

Mattias Norlinder-värvningen såg jag inte komma. Norlinder kan se ut som en rund miljon vid första anblick men ju mer jag ser honom, desto mer undrar jag om det finns klass i den kroppen. Han blandar mycket i sina prestationer. Han har ett grymt tryck i åkningen med fina solonummer, men kan också komma helt off i tajming, se loj ut och tappa i markeringsspelet. Brynäs tror på honom och jag hoppas dom får träff för det är en ”bra pöjk” som jag brukar säga. Robert Hägg är stor och stark med defensiva kvaliteer som ska städa rent tillsammans med Bertilsson. Michal Kempny ska vara en stenhård tvåvägsback med bra defensiva egenskaper. Har dock gjort runt 30 poäng tidigare i tjeckiska ligan så det finns en offensiv.

Är Mattias Norlinder rätt för Brynäs?

Foto: Bildbyrån.

Forwardssidan – en av de bästa någonsin

Forwardsidan är brutal och en av Brynäs bästa genom tiderna med nästan 3 400 NHL-matcher. Man får gå tillbaka till 60- och 70-talet för att hitta en värdig utmanare.

Brynäs gamle stormålvakt Wille Löfqvist har berättat att varje gång man mötte Djurgården i Stockholm dagen före landslagsuppehållet så åkte alltid spelarbussen hem ensam med bara tränare. Förutom en gång då en av spelarna åkte med. (Han var den enda som tackade nej till landslaget ) Men i min livstid är det inget snack om saken – det är de mest stjärntäta forwardsssidan någonsin.

Stjärnlagets ingredienser:

Jakob Silfverberg prisades som säsongens MVP i SHL.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Summering

Brynäs ska vinna guld med det här laget. Man har 17 forwards som ger djup för både CHL och SHL. Man kommer kunna vila spelare och matcha smart under året. Backsidan är inte lika offensivt lagd men ser minst lika bra ut. Tappar man några procent i skicklighet så får man tillbaka det i kraft. Forwardsidan är bättre än förra året.

Finns det något frågetecken så är det målvakterna.Meriterade Collin Delia tycker jag har ett bra rörelsemönster men har aldrig spelat SHL. Han har heller aldrig vunnit något på seniornivå. Clara är tillbaka bland fina minnen och jobbar stenhårt. Men jag ser problem i hans skridskoåkning så där har målvaktstränaren Anthon Hansson lite att jobba med.

Men som slutord väljer jag att önska Brynäs ett riktigt stort lycka till – och så får vi hoppas på en inbjudan till guldfesten.

