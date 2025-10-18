Hugo Hävelid har fått en tung, tung start på säsongen med Djurgården. Nu svarar Niklas Wikegård efter värvnings-uppmaningar från fansen – och skickar en pik mot SHL.

– Vi tror väldigt mycket på Hugo, men samtidigt måste vi ställa oss frågan, säger han i TV4:s sändning.

Niklas Wikegård och Hugo Hävelid. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag lider med honom, det är en ung kille. Det är inte kul att se”



”Det är några mål som han ska kunna ta i den här matchen”



Det var några av orden som experter i både TV4 och SVT yttrade efter att Hugo Hävelid släppt in sju puckar i torsdagens möte med HV71. Idag, när Brynäs kom på besök till Hovet, satt 21-åringen på bänken, samtidigt som Niklas Wikegård, sportsligt ansvarig i klubben, fick svara på frågor kring en möjlig målvaktsvärvning.



– Nej det är vi inte, men det är klart, när Hugo spelar sämre än han kan så väcks frågan. Det dimper ner mejl från agenter mitt under match när vår målvakt släpper in mål som han borde ta, börjar Wikegård i TV4 under en av periodpauserna.



Linköpingsfostrade Hugo Hävelid spelade 32 matcher när DIF säkrade uppflyttningen till SHL, men står nu på endast 79,1 i räddningsprocent under sin första riktiga säsong i högsta ligan.



– Vi tror väldigt mycket på Hugo, men samtidigt måste vi ställa oss frågan. Vi behöver en back up-keeper som kan spela åtta, nio, tio matcher till, kanske fler om Hellberg blir sjuk eller skadad. Då måste man utvärdera, är Hugo Hävelid en målvakt som kan vinna fyra, fem matcher åt oss. Just nu är det nog tveksamt, men vi jobbar med honom jättehårt, säger Wikegård i TV4 och fortsätter.

– Hugo är i grund och botten en mycket, mycket duktig målvakt, men han har kommit snett in i de här matcherna. Svar på frågan: Vi är inte på jakt.

Piken mot SHL: ”Har den goda smaken att…”

Tidigare under lördagen hade Niklas Wikegård och Djurgården även gått ut med att man startar en spelarinsamling inför vinterns JVM. När den tidigare TV4-experten får frågan kring detta passar han på att skicka en liten pik mot SHL.



– Jag gör en pudel där. Jag gnällde på det när jag satt i soffan som Sanny och Oskar gör, men nu har det blivit kutym att göra det. Det är helt enkelt så att SHL har den goda smaken att lägga åtta matcher under JVM. Vi har tre, fyra killar som kommer spela där så det räcker förmodligen inte att låna in en spelare eller köpa en, utan vi måste kanske köpa två och tre. Då kostar det pengar, säger han i TV4 och fortsätter.

– Vi betalar fortsatt lön för de här killarna, förbundet tar dem, och vi måste ha extra pengar för att försäkra oss om att vi har tillräckligt många duktiga spelare under en period som nästan är en månad. Det är en stor utmaning för Djurgården just nu när vi också har Linus Klasen långtidsskadad.

Source: Hugo Hävelid @ Elite Prospects