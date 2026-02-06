Leksand: ”Ingen människa ska behöva utsättas för det”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Andro Kaderlis tackling på Axel Andersson har Leksand har väckt starka reaktioner på sociala medier. Nu bemöter klubben det hela med ett uttalande.

– Vi tar avstånd från all form av hat, hot och trakasserier, skriver Leksand på sin hemsida.

Leksands Andro Kaderli lämnar planen efter att ha fått matchstraff under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Leksand den 5 februari 2026 i Gävle.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån

Under gårdagens match mellan Leksand och Brynäs uppstod en situation som nu blivit omtalat. Leksandsforwarden Andro Kaderli körde in i Brynäsbacken Axel Andersson som var ovetande att han hade en motståndare i ryggen. Andersson blev liggande på isen innan han, med hjälp, kunde ta sig av isen.

Kaderli åkte på matchstraff och anmäldes till Disciplinnämnden, där påföljden blev två matchers avstängning samt 2951 kronor i böter.

Situationen har väckt starka reaktioner på sociala medier, och nu går Leksand själva ut och bemöter det hela.

–Leksands IF vill härmed tydligt och kraftfullt markera att vi tar avstånd från all form av hat, hot och trakasserier. Det gäller oavsett om det riktas mot spelare, ledare, funktionärer, anställda, ideella krafter, familjemedlemmar eller andra personer i vår närhet. Ingen människa som på något sätt är engagerad i eller representerar Leksands IF ska behöva utsättas för den typen av beteenden.

– Kritik och synpunkter är helt naturligt och en del av idrotten. Vi är helt öppna för dialog, och vi lyssnar. Men hot, hat, personangrepp eller kränkningar hör inte hemma någonstans – allra minst i en förening som bygger på trygghet, gemenskap och respekt, skriver Leksand på sin hemsida.

Avstängningen innebär att Kaderli missar Leksands kommande matcher, först hemmamatchen på lördag mot timrå, därefter Skellefteå borta efter OS-uppehållet.





