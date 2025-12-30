”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand förlorade matchen mot Timrå efter ett avgörande i powerplay på övertiden. Det efter en minst sagt hård utvisning på Lukas Vejdemo.

— De släpper de där nio gånger av tio men nu ska han in och avgöra matchen och jag tycker det är jävligt tråkigt, om jag ska vara helt ärlig, säger Anton Johansson i TV4.

Leksand förlorade mot Timrå efter en tveksam utvisning.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Det blev bara en poäng för Leksand mot Timrå trots att de kom tillbaka flera gånger om. 4-4 slutade det efter ordinarie tid och matchen togs till en förlängning. Väl där avgjorde Sebastian Hartmann för Timrå i spel fyra mot tre.

Det efter att Lukas Vejdemo åkt på en utvisning i backchecken. Där båda spelarna tog tag i varandra men domarna valde att plocka ut leksingen, något som givetvis skapade en stor frustration hos masarna.

Efter matchen höll heller inte Anton Johansson igen i TV4.

— Surt att vi inte kunde ta två poäng nu eller i alla fall få chansen. Nu när Harnebring ska vara rolig och avgöra matchen. Sådana där situationer händer hela tiden, överallt på isen. När man man själv gnäller på en sån i hörnet säger de att det är båda som tar tag i varandra. Du ser ju här, Hartmann tar tag och Vejdemo tar tag. De släpper de där nio gånger av tio men nu ska han in och avgöra matchen och jag tycker det är jävligt tråkigt, om jag ska vara helt ärlig.

TV4: Har ni fått någon förklaring?

— Nej. Det är som jag sa tidigare. De har hållit samma dåliga nivå hela säsongen så det är bara att leva med det.

Leksand förlorade mot Timrå

Leksand kom tillbaka två gånger om i matchen. Först från ett 2-0-underläge sedan Simon Forsmark och Sebastian Hartmann hittat nät. Men då var det Kalle Östman och Andro Kaderli som tog tillbaka bortalaget i matchen. När Oskar Lang sedan satte 3-2 i den tredje perioden var vändningen ett faktum.

Pendeln fortsatte däremot att svänga och Jonathan Dahlén kvitterade till 3-3 innan Anton Lander satte dit 4-3. Ännu en gång reste sig Leksand och den här gången var det Max Veronnéau som gjorde målet.

Sedan var det alltså Hartmann som avgjorde tillställningen.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects