Här är premiäromgången i SHL 2026/27

Spelschemat har släppts för 2026/27-säsongen i SHL. Därmed kan ligan nu också presentera första omgången.

En del av mötena i den första omgången har redan läckt ut i media, men nu slår SHL fast spelschemat för 2026/27.

Lördagen 19 september släpps pucken för en full omgång, där bland annat regerande mästarna, Skellefteå, inleder hemma mot Brynäs, och nykomlingen, Björklöven, intar Avicii Arena för ett möte med Djurgården. Detta är en av åtta matcher i ”Globen” för stockholmsklubben, jämfört med fem av 26 under 2025/26.

Björklöven, Färjestad, HV71, Brynäs och Skellefteå är lagen som får spela mot Djurgården i arenan. ”Löven”, Brynäs och HV71 två gånger var.

Premiäromgången:

15.15 Frölunda – Växjö

15.15 HV71 – Malmö

15.15 Linköping – Timrå

18.00 Djurgården – Björklöven

18.00 Färjestad – Örebro

18.00 Luleå – Rögle

18.00 Skellefteå – Brynäs

