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Vi är fortfarande lite för tidigt in på SHL-säsongen för att slå fast saker - men vi är trots allt en tredjedel in på densamma och kan definitivt börja ana vissa nyanser. Både när det gäller spelare och lag.

Därför har jag valt att titta närmare på 15 nyförvärv son hittills inte nått upp i den nivå jag förväntat mig, antingen spel- eller poängmässigt. Eller, i vissa fall, båda.

Jag har valt att dela in de 15 spelarna i två kategorier:

Vi har spelarna som jag satt under rubriken: "Där kräver vi mer". Det är spelare som inte varit regelrätta floppar men som behöver höja sig.

Och så har vi några floppar, som spelat på en nivå som varit oacceptabel sett till förväntningar och/eller kvalitet.

FOTNOT: Spelare som varit skadade hela eller större delen av säsongen, som Marcus Johansson, Oskar Olausson, Lucas Wallmark, Frederik Dichow och Samu Tuomaala räknas förstås inte in bland misslyckade värvningar. Jag plockade inte heller med Lucas Carlsson som missat hälften av matcherna.