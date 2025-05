Timrå-duon prisas av SHL: ”Min bästa säsong”

Timrå IK tar hem en dubbel i SHL Awards 2025.

Tim Juel och Filip Hållander prisas som årets målvakt och årets forward.

– Sett över karriären så är det väl min bästa säsong än så länge, säger Juel.

Redan i slutet av mars tog Timrå IK:s säsong slut då man föll med 2–4 i matcher i kvartsfinalserien mot Frölunda. Detta trots att man under 2024/25 ställt upp med en av SHL:s mest fruktade kedjor, samt en av ligans mest formstarka målvakter.



Nu prisas två av lagets spelare på SHL Awards 2025. Tim Juel blir årets målvakt och Filip Hållander årets forward.



– Först och främst väldigt överraskande. Det var ingentingen man strävade mot eller kanske förväntade sig, utan sett över karriären så är det väl min bästa säsong än så länge, börjar Juel på SHL:s sociala medier där spelarna överraskar varandra med sina pris.

– Jag tycker inte att jag har haft några jättestora dalar under grundserien. Det är svårt att stå och prata om sig själv så här, men det har bara gått bra, fortsätter Hållander om sin prestation.

Hyllningen: ”Olli hade rätt”

Den nu 30-årige Tim Juel räddade 92,9 procent av puckarna i grundserien innan han visade upp siffran 91,6 i slutspelet. För 24-årige Filip Hållander kommer detta pris efter en säsong med 26 mål och 27 assist innan han i slutspelet gick tyngre och blev poänglös.



Trots detta öser Juel beröm över sin medspelare.



– Olli (Jokinen) hade väl rätt i orden han yppade där i början av säsong, att ”Fille is too good for this league”. Det är väldigt välförtjänt, säger Juel.