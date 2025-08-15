Utgick i comebacken: ”Hade hoppats att det skulle funka”

Gustav Rydahl gjorde sin första match på åtta månader med Frölunda i går.

Då tvingades han utgå efter två perioder i träningsmatchen mot Växjö.

– Vi hade hoppats att det skulle funka, säger tränaren Robert Ohlsson till rakapuckar.com.

Gustav Rydahl utgick i gårdagens träningsmatch mot Växjö.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Comebacken i Frölunda-tröjan varade bara i två perioder för Gustav Rydahl.

I gårdagens träningsmatch mot Växjö tvingades den skadeförföljde centern att utgå efter den andra perioden.

– Det var inte planerat. Vi får se lite hur rapporterna går här framöver. Vi hade hoppats att det skulle funka. Jag hoppas fortfarande att det ska funka. Han var väldigt bra i två perioder, säger huvudtränaren Robert Ohlsson till rakapuckar.com.

Spelade bara fyra matcher förra säsongen

Rydahl har haft besvär med ryggen sedan han återvände till Sverige och Frölunda inför säsongen 2023/24. Under sin debutsäsong i klubben blev det bara 24 matcher för Rydahl och under fjolårssäsongen spelade 30-åringen blott fyra SHL-matcher för Frölunda innan ryggbesvären stoppade honom från vidare spel.

Gårdagens match mot Växjö var Rydahls första match sedan den 19 december mot HV71. Huruvida det är samma ryggbesvär som hindrade Rydahl från att torsdagens träningsmatch är i nuläget oklart.

Växjö vann gårdagens träningsmatch mot Frölunda med 3–2 efter straffar.