Lägger ner karriären – efter skadehelvetet

Gustav Rydahl vände hem från Nordamerika och skrev på för Frölunda. Nu, med två år kvar på det kontraktet, väljer han att avsluta karriären.

Det efter 28 matcher på tre säsonger.

— Jag måste lägga av och det är förstås surt och tråkigt, säger han i ett pressmeddelande.

Gustav Rydahl under ishockeymatchen i SHL mellan Frölunda och HV71 den 19 december 2024 i Göteborg.

Gustav Rydahl har haft en lång och framgångsrik karriär i Sverige där han har vunnit två SM-guld och gjort närmare 400 matcher i den svenska högsta ligan. De senaste säsongerna har däremot präglats av en riktigt tung tid där han har haft stora skadebesvär.

Det var efter säsongen 22/23, som centern spelade i AHL, han skrev på för Frölunda i SHL. En känslig övergång där moderklubben Färjestad nobbades för rivalen. Tiden i Göteborg blev däremot allt annat än vad som var tänkt. Parterna skrev på ett fem år långt kontrakt, men redan första säsongen började skadebesvären komma.

Det blev bara 24 matcher och sex poäng första säsongen. Säsong två fyra matcher och noll poäng innan han under den gångna säsongen inte gjorde en enda tävlingsmatch. Nu kommer också beskedet att han lägger upp skridskorna på hyllan.

— Beslutet har växt fram och den sista tiden har det blivit uppenbart att det inte kommer att funka. Jag måste lägga av och det är förstås surt och tråkigt. Jag kände att jag hade mycket i mig när jag sajnade ett långt kontrakt med Frölunda och det är vemodigt att lämna så här. Det är nästan som att jag vill be om ursäkt att det blev som det blev, men så här är det inom elithockeyn, säger 31-åringen.

Gustav Rydahl avslutar karriären efter skadehelvetet i Frölunda

Det var i Frölunda han slog igenom som junior efter att ha lämnat Karlstad för första gången. Han vann sedan SM-guld med Växjö innan det blev spel i Luleå och sedan en återkomst till Färjestad. Där kommer karriärens andra SM-guld samtidigt som han växte fram till en av ligans bästa tvåvägscentrar. Säsongen 21/22, när det också blev guld, gjorde Gustav Rydahl tolv poäng på 19 matcher i slutspelet. Han blev då även uttagen till OS med Tre Kronor.

Nu väntar nya äventyr för den tidigare storspelaren. Drömmen just nu är att bli hockeyagent och även framöver alltså stanna i idrottens värld.

— Jag älskar hockey, det är det jag kan och i framtiden vill jag hjälpa unga spelare att bli sitt bästa jag. Jag skall börja med att plugga och därefter gå agentutbildningen, säger han själv.

