GRÖNLUND: Sex SHL-spelare jag vill se i NHL

Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

I den här listan går Konrad Grönlund igenom sex SHL-spelare som borde få chansen att visa upp sig i NHL.
JVM-guldhjälten har potentialen att bli en utmärkt NHL-spelare: ”Kan många ta inspiration av”.
• Hockeysverige kunde avslöja NHL-intresse – nu har framgången fortsatt.
• Målvakten med sensationella siffror: ”Omöjligt att han inte åker över någon gång”.

