Rögle har fått en riktigt bra början på säsongen och ligger just nu tvåa i tabellen. Under förra veckans drabbning med Djurgården drabbades dock laget av skadebekymmer, då både Gregor Biber och Linus Sjödin lämnade matchen i förtid.

Gregor Biber och Linus Sjödin. Foto: Mathias Bergeld/Maxim Thore.

Rögle BK har gått bra under början på säsongen och plockat 19 av 27 möjliga poäng – senast i lördags besegrade dem Örebro med stabila 5-3 på hemmaplan.

Under förra veckan drabbade de samman med Djurgården på Hovet, då tvingades två grönvita spelare lämna planen i förtid, däribland Linus Sjödin som tvingades avbryta i den andra perioden. Nu meddelar klubben via sin hemsida att forwarden fått statusen vecka-till-vecka.

Den 19-åriga försvararen Gregor Biber utgick även han i mötet med DIF, men i den tredje perioden efter en otäck kollision med hemmalagets Victor Eklund och Marcus Krüger. Biber blev liggandes en lång stund på isen och fick hjälpas ut på bår. Efter matchen meddelade klubben att österrikaren dragit på sig en hjärnskakning.

Enligt lagets nya skaderapport under måndagen gör försvararen snabba framsteg och bör vara spelbar inom en snar framtid.

Kuggen kan säsongsdebutera

Filip Johansson har missat den inledande biten av SHL-säsongen med en skada, men närmar sig en återkomst. Försvararen är tillbaka i full träning med laget och förväntas göra sin säsongsdebut i veckan.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects