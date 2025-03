Genomgång: Så slutar striden om andraplatsen

Bara fyra matcher återstår av SHL:s grundserie.

Brynäs toppar tabellen med elva poäng och kommer troligtvis vinna grundserien. Striden om andraplatsen är däremot fortsatt jämn och kan gå åt vilket håll som helst.

Här analyserar Lukas Stenström hur topplagen har presterat över hela säsongen och mot slutet, samt ger sitt tips om hur den jämna kampen om andraplatsen slutar.

Frölunda, Luleå och Färjestad gör upp om andraplatsen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

För att få en bra överblick över vilka positioner topplagen kan landa på måste man kolla på lite olika aspekter. Vilka matcher lagen har kvar: Motstånd, hemma eller borta, och hur det har gått mot lagen i de tre tidigare mötena. Vilken form lagen har just nu: Resultatmässigt, prestationen i matchen och individuella spelarna.

Läget just nu:

Luleå befinner sig på andra platsen i tabellen med 86 poäng – målskillnad: +26

Färjestad är trea med 84 poäng – målskillnad: +29

Frölunda är fyra men har också 84 poäng – målskillnad: +21

Luleå

Slutspurten

Luleå är definitivt en het kandidat för att hamna som tvåa bakom Brynäs. Luleå är även det enda laget som rent teoretiskt skulle kunna gå om Brynäs och vinna grundserien. Med fyra matcher kvar och elva poäng mellan Brynäs och Luleå, ska det däremot mycket till för att Brynäs ger bort serieledningen.



Andraplatsen då, där ser det mer lovande ut. Som tidigare nämnt har Luleå redan nu två poängs försprång vilket kan komma att bli avgörande i slutet. Luleås kommande matcher blir däremot några tuffa utmaningar.



Tisdag: Luleå tar sig till Karlstad och möter Färjestad på bortaplan. Bortsett från att det är en avgörande sexpoängsmatch är Färjestad ett av ligans bästa hemmalag. Sett till de fem senaste hemmamatcherna har Färjestad dock bara vunnit två. Under säsongen har Luleå vunnit två av de tre inbördes mötena, dock kom båda efter övertid eller straffar.



Torsdag: Nästjumbon MoDo kommer på besök till Luleå. MoDo befinner sig i en formsvacka igen efter att laget tidigare sett väldigt starkt ut. Däremot kämpar MoDo för sin överlevnad och försöker ta sig ovanför kvalstrecket. Den desperationen kan komma att bli avgörande för MoDo i slutspurten. Luleå har vunnit de tre tidigare matcherna lagen emellan.



Lördag: Luleås andra sexpoängsmatch i en och samma vecka. Luleå möter Frölunda på hemmaplan. Mot Göteborgslaget verkar Luleå däremot ha problem och har förlorat alla tre tidigare mötena. Dessutom är det ett formstarkt Frölunda som har vunnit sju av de tio senaste matcherna. Frölunda verkar även ha hittat sin bortaform där laget har vunnit fem av de senaste fyra bortamatcherna.



Tisdag 11 mars: I grundseriens sista omgång ska Luleå ta sig an Örebro på bortaplan. Örebro verkar ha hittat rätt de fem senaste matcherna och tagit poäng i fyra av dessa. Örebro har även tagit sig tillbaka till en slutspelsplats efter länge befunnit sig i fritt fall i tabellen. Även de senaste två hemmamatcherna har gått Örebros väg där en av de var mot formstarka Timrå. Luleå har däremot vunnit alla tre matcherna mot Örebro tidigare under säsongen.

Formen

Luleå har varit ett topplag över hela säsongen. Just nu är Luleå även ett av ligans formstarkaste lagen både på hemmaplan och bortaplan. Klubben har en stor offensiv kompetens med spetsspelare som Mathias Bromé, Brendan Shinnimin eller Anton Levtchi som visar vägen för målgörandet.



Ett frågetecken är däremot stjärnforwarden Linus Omark som inte kommit upp i samma poängmässiga form som under tidigare säsonger. I nuläget har han stått för 33 poäng på sina 47 matcher vilket är ett bra facit. Däremot är förväntningarna höga på Omark och frågan är ifall 38-åringen kan lyfta sitt spel ytterligare. Totalt skjuter Luleå tredje flest mål i hela SHL och har därmed en farlig offensiv som kan ta laget långt.



Det finns däremot förbättringspotential när det kommer till powerplay. När det gäller spel i numerärt överläge ligger Luleå enbart på en nionde plats och har en powerplayprocent på 21,43. Powerplay kan bli en avgörande faktor när det kommer till att vinna jämna matcher.



Luleås boxplay är lite bättre. Där är laget på en sjätte plats och har en boxplayprocent på 78,03. Detta inebär att Luleås special teams procent – powerplay plus boxplay – ligger på 99,46 procent. Nionde plats totalt i SHL.



Sett till defensiven är Luleå också ett topplag. Luleå släpper in fjärde minst mål i hela SHL vilket både beror på en stjärnspeckad backsida och två målvakter som inte släpper förbi sig mycket. Ett stort frågetecken kring backsidan är däremot Luleåkaptenen Erik Gustafsson som är skadad. Han kommer missa resten av grundserien och Luleå hoppas ha tillbaka backen till slutspelet.

Luleåkaptenen Erik Gustafsson skadades den 20 februari och kommer missa resten av grundserien. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Luleås Matteus Ward ligger högt uppe i målvaktsstatistiken sett till räddningsprocent. Där har Ward nämligen 91,1 procent. Joel Lassinantti har haft några mindre skadeproblem under säsongen men verkar vara tillbaka på riktigt då Luleå har vunnit de tre sista matcherna som han vaktat kassen. Lassinanttis räddningsprocent över hela säsongen ligger på 90,1 procent.

Färjestad

Slutspurten

Färjestad har SHL:s starkaste offensiv. Att Färjestad skulle bli ett topplag verkade redan vara bestämt sedan länge. Karlstadklubben öste in mål över hela säsongen utan några större formsvackor. Ända fram till februari då Färjestad helt plötsligt förlorade fem raka matcher – sex om man ska räkna med den förlorade CHL-finalen.



I och med formsvackan tappade Färjestad sin poäng mässiga närhet till Brynäs och drogs in i kampen om andraplatsen med de jagande lagen. Nu verkar Färjestad däremot ha hittat tillbaka till sin gamla form och vunnit några matcher igen. Även Färjestad har däremot tuffa matcher som väntar.



Tisdag: Som redan tidigare nämnt får Färjestad besök av Luleå då tabelltvåan ställs mot sexan. Ett formstarkt Luleå mot ett Färjestad med lite hackigare spel sett till de senaste veckorna ställs mot varandra. Färjestad har förlorat två de tre tidigare matcherna mellan lagen – den enda segern kom i Luleå.



Torsdag: Ett av SHL:s hetaste rivalmöten, när det gäller som mest. Färjestad åker till Göteborg för att ställas mot Frölunda på bortaplan. En redan het match blir även mer spänd då båda lagen i nuläget ligger på samma poäng. Hemmastarka Frölunda saknar en del spelare men verkar ändå hittat en god form. Samtidigt börjar Färjestad se ut som vanligt igen med sin giftiga offensiv. Färjestad har vunnit två av tre matcher mot Frölunda denna säsong – en av vinsterna var dessutom i Scandinavium.



Lördag: Färjestad gästas av HV71. Sett till tabellen och formen är detta en måstematch för Färjestad som dessutom har hemmaplansfördel. Jumbon HV ligger illa ute med fyra raka förluster och sju poäng upp till säker mark. Färjestad får däremot inte se detta som ett enkelt motstånd. HV börjar nu ställa in sig på ett kval och fokuserar på att hitta formen för att kunna kämpa sig kvar i SHL. Mot HV har Färjestad bara vunnit en match – den i Karlstad och förlorat båda i Jönköping.



Tisdag 11 mars: I den sista omgången möter Färjestad tabellettan Brynäs på bortaplan. Även detta blir en svår uppgift för Färjestad då Brynäs är SHL:s näst bästa hemmalag. Dessutom kan Brynäs bli ett lag Färjestad möter senare i ett slutspel så det gäller att visa styrka. Matcherna mot Brynäs har varit jämna under säsongen där två gått till straffar och Färjestad enbart vunnit en av tre – första matchen lagen emellan i Karlstad som gick till straffar.

Formen

Som tidigare nämnt befann sig Färjestad i en formsvacka men klarade av att bryta sin fem matcher långa förlustsvit och har sedan dess vunnit tre av fyra matcher. Färjestad har varit väldigt starka på bortaplan under säsongen och befinner sig totalt på en tredje plats i den statistiken. Sett till matcher på hemmaplan är Färjestad fjärde bäst i SHL.



Kollar man på Färjestads laguppställning är det ett väldigt framtungt lag vilket blir tydligt i statistiken. Färjestad gör flest mål av alla lagen i SHL, totalt 169 stycken på 48 matcher, däremot släpper man in väldigt många mål också. Totalt 140 mål bakåt, där är det enbart botten tre lagen i tabellen som släppt in fler. Utifrån de siffrorna blir det tydligt hur viktig Färjestads offensiv är för klubben. Om offensiven inte funkar som den ska och effektiviteten inte stämmer blir det helt plötsligt förluster för Färjestad.



Färjestad har många tunga namn i offensiven som kan bära fram laget. Skyttekungen Oskar Steen och poängkungen David Tomasek är de självklara spetsspelarna som bär laget. Det går dock att rada upp många fler som bidrar till Färjestads vassa offensiv – Joakim Nygård, Marian Studenic, Viktor Lodin för att bara nämna några.

Oskar Steen leder skytteligan med fem mål före Timrås Filip Hållander. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Färjestads powerplay har också varit väldigt lyckat över säsongen. Detta var något man kunde förvänta sig då nästan varenda kedja i Färjestad kan skapa vassa målchanser. Färjestad har ligans fjärde bästa powerplay och en effektivitet på 25,55 procent. Boxplay går i linje med statistiken ovan. Här har Färjestad vissa problem och befinner sig på en tionde plats med en boxplayprocent på 74,13. Slår man ihop PP och PK får laget 99,67 procent vilket är en åttonde plats jämfört med SHL-lagen.



Färjestads mest ifrågasatta aspekt är däremot inte defensiva spelet utan målvaktssidan. Under säsongen har både Damian Clara, som lämnade Färjestad inför transferdeadline, och Max Lagace kritiserats. Enklare mål har gått in och lett till förluster i målrika matcher när Färjestads offensiv ändå har öst på.



För att stärka upp målvaktssidan värvade Färjestad Anders Lindbäck. Den tidigare Brynäsmålvakten ska nu hjälpa Legace och kunna ta över i Färjestadskassen. Lindbäck stod för Brynäs i 15 matcher i Hockeyallsvenskan under förra säsongen och hade en räddningsprocent på 88,9. Lagace på andra sidan har en räddningsprocent på 89,2.

Frölunda

Slutspurten

Efter det senaste landslagsuppheållet hade Frölunda hittat rätt i formen. Effektiviteten började ge utdelning och Frölunda hade en totalt sex matcher lång vinstsvit. Till slut satte toppkonkurrenterna Timrå och Brynäs stopp för segrarna. Frölunda kom däremot tillbaka starkt under förra matchen mot Malmö på bortaplan.



Nu är frågan ifall Frölunda kan bygga vidare på senaste segern och komma tillbaka på vinnande spåret.



Tisdag: Frölunda får besök av Rögle, SHL:s formstarkaste lag sett till de fem senaste matcherna. Rögle verkar ha hittat sitt spel nu mot slutet av säsongen precis som under förra säsongen. Frågan är ifall det blir en repris på förra året och Rögle åter kan ta sig långt. De tidigare matcherna lagen emellan har varit väldigt jämna och har vunnits med ett måls marginal. Hemmalaget har i dessa mötena kommit ut segrande – Frölunda har alltså förlorat två av tre.



Torsdag: Frölunda gästas som tidigare nämnt av Färjestad. Efter en formsvacka verkar Färjestad nu vara tillbaka. Allt tyder på ett hett rivalmöte i ett kokande Scandinavium. Dessutom har Scandinavium inför matchen mot Rögle varit utsålt i 15 matcher i rad. Allt tyder på att det kommer vara fullsatt även den här veckan och framför allt mot rivalen och sista hemmamatchen. Frölunda har enbart vunnit en av tre matcher mot Färjestad, plus att den segern kom i övertid.



Lördag: Frölunda åker till Luleå för veckans andra toppmöte. Mot Luleå har Frölunda dock visat sig starka under säsongen där man tagit alla nio poängen från de tre matcherna. Sist lagen möttes var däremot i december förra året och Luleå har förbättrat sitt spel sedan dess. Det kommer bli intressant att se vart denna matchen tar vägen.



Tisdag 11 mars: Frölundas sista match under grundserien är mot Leksand på bortaplan. Leksand befinner sig i nulägeet på en åttonde plats. Detta kommer däremot inte heller bli en enkel match för Frölunda då även Leksand hittat rätt form under de sista matcherna. Framför allt Leksands målvaktsspel har imponerat under de senaste veckorna. Marcus Gidlöf har storspelat i kassen och även rutinerade Mantas Armalis har kommit tillbaka starkt efter att ha varit utanför laget. Mot Leksand har Frölunda vunnit två av tre matcher.

Formen

Frölundas form har förbättrats sedan det senaste landslagsuppehållet. På de senaste tio matcherna har Frölunda vunnit sju och är därmed näst bäst i hela SHL, efter Leksand, i den statistiken. Kollar man lite närmare på Frölundas senaste fem vinster ser man att de har kommit mot de fem lagen som befinner sig längst ner i tabellen.



De två senaste förlusterna, jo de kom mot topplagen Timrå och Brynäs. Frågan är då ifall Frölunda har större problem mot topplagen. Sett till prestationen var den rätt dålig i vissa dela i matchen mot Timrå men godkänt mot Brynäs. Kanske beror förlusterna enbart på att Frölunda inte fick någon medstuds i just de matcherna.



Klubben är dessutom ligans bästa hemmalag, med klart flest trepoängare i de matcherna. Jämfört med förra säsongen har Frölunda dessutom lyft sitt spel på bortaplan. Där befinner sig Frölunda på en femte plats.



Frölundas offensiv har det pratats om en del. Laget har under säsongen haft problem med skotteffektiviteten. Totalt befinner sig Frölunda på en sjunde plats när det gäller gjorda mål. För ett topplag kan detta vara problematiskt senare in i slutspelet. Däremot har Frölunda ligans bästa defensiv och målvaktssida. Åtminstone enligt statistiken.



Frölunda har enbart släppt in 104 mål under säsongen vilket är minst i hela SHL. Frölundas backsida har en del tunga pjäser som bidrar till det stabila jobbet hemåt. Bland annat Henrik Tömmernes, Dominik Egli, Christian Folin med mera. Med den starka defensiven har Frölunda kunnat vinna sina matcher trots få mål framåt. En stor del som lett till Frölundas framgång är powerplay.



Frölunda har SHL:s näst bästa powerplay som ligger på 27,94 procent över hela säsongen. Framför allt på senare tid har Frölundas numerära överläge levererat stort när laget under en period hade en powerplayprocent på nästan 60. Även Frölundas boxplay ligger på en hög nivå. Ligans tredje bästa med en boxplayprocent på 82,5. Frölunda har därmed ligans bästa special teams om man kollar på båda spelformerna. Hela 110,44 procent.



Ett frågetecken kring Frölunda är däremot den långa frånvarolistan med sjuka eller skadade spelare. Wiktor Nilsson, Linus Weissbach, Erik Thorell, Dominik Egli och Linus Högberg är i nuläget borta. På måndagsträningen saknades nu även Tobias Normann (sjuk) och Linus Nässén och Tom Nilsson (skavanker). Detta skriver Frölunda på sin egen hemsida.

Linus Weissbach blev den senaste spelaren som skadades när han åkte på en smäll mot Brynäs förra veckan. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Frölundas juniorer från akademin har dock klivit upp och levererat starkt när A-lagsspelare varit borta. Det visar på en bra organisation som jobbar väldigt bra ihop som en helhet.



Frölundas målvaktssida har också briljerat under säsongen och är en stor orsak till att laget släppt in få mål. Defensiven kan inte hålla undan allt och i de tillfällena har Lars Johansson och Tobias Norrmann klivit fram. Båda målvakter har varit väldigt stabila och sett till att Frölunda vunnit tuffare matcher. Johansson ligger trea i målvaktsstatistiken med 91,8 i räddningsprocent. Norrmann är fyra med en räddningsprocent på 91,4. Att ha två toppmålvakter kan vara avgörande framöver för Frölunda.

Redaktionen tipsar

Sett till allt som gåtts igenom ovan är det ändå svårt att dra några slutsatser kring vem som landar på andra platsen bakom Brynäs. Sexpoängsmatcherna dessa tre lagen har mellan varandra kommer bli avgörande för tabellplaceringarna.



Kvällens match mellan Luleå och Färjestad i Karlstad kommer gå till Färjestad efter förlängning. Matcherna har varit jämna lagen emellan men jag tror att Färjestad har hittat sin vinnande form igen efter bortasegern mot Timrå sist och kommer dessutom ha hemmafördelen.



Matchen mellan ligans bästa defensiv, Frölunda och ligans bästa offensiv, Färjestad, kommer gå till Frölunda. Detta beror däremot på hur många spelare som fortsatt är på frånvarolistan tills torsdag. Efter en svagare insats senast Färjestad var på besök i Scandinavium, plus att det är klubbens sista hemmamatch tror jag att Frölunda kommer gå segrande ur denna duellen.



Den sista sexpoängsmatchen kommer på lördag när Frölunda åker upp till Luleå. Trots att Frölunda har vunnit alla tidigare möten kommer Luleå vinna det sista mötet. Att möta Luleå på bortaplan är en tuff uppgift för vilket lag som helst. Dessutom kommer Luleå vara revanschsugna efter att ha förlorat veckans första sexpoängsmatch i Karlstad på övertid. Innebröden blir att Luleå tar fyra poäng, Frölunda tre och Färjestad två från de viktiga matcherna.



Sett till de resterande matcherna har Luleå rent tabellmässigt de enklare motstånden, MoDo och Örebro. Färjestad och Frölunda har lite tuffare motstånd med lag som är formstarka och ligger högre upp i tabellen. Detta är en ytterligare fördel för Luleå komma två i tabellen.



Kollar man på frånvarolistan har Frölunda en tuff position jämfört med de andra topplagen. Juniorerna har däremot gjort ett gediget jobb och hjälpt laget vinna matcher trots frånvaror. Special teams och defensiven är Frölunda klart bättre än sina toppkonkurrenter vilket talar för Göteborgslaget. Offensiven är däremot Luleå och framför allt Färjestad klart bättre på.



Det går att analysera hit och tid i alla dessa aspekter och fler, men vilka tabellplaceringar slutar lagen på? Efter allt jag har gått igenom tror jag att Luleå vinner striden om andraplatsen, tätt följt av Frölunda som trea och Färjestad som fyra.



Luleå har redan nu ett försprång på två poäng vilket kommer bli avgörande när det är väldigt jämnt i tabellen. Sedan tycker jag att Frölunda har en lite starkare form än Färjestad som varit lite hackiga även efter den brutna förlustsviten. Sedan kommer Frölunda börja få tillbaka vissa spelare och stärka upp laget ytterligare.