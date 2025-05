”Galne Gunnar” förlänger med Örebro

Under 2024/25 klev Gunnar Söderström in och räddade Örebro.

Nu meddelar SHL-klubben att man förlänger samarbetet med den mentala coachen.

– Vi är jätteglada över att kunna säkra upp Gunnar, säger sportchefen, Henrik Löwdahl.

Henrik Löwdahl och Gunnar Söderström. Foto: Bildbyrån (montage).

I slutet av februari anlitade Örebro Gunnar Söderström som mental coach efter att laget hamnat i en svacka efter sin imponerande seriestart. Draget blev minst sagt lyckat och i mars öppnade sportchefen, Henrik Löwdahl, för ett fortsatt samarbete in på 2025/26.



Nu har detta blivit verklighet. ”Galne Gunnar” förlänger och finns med från start när säsongen drar igång.



– Vi är jätteglada över att kunna säkra upp Gunnar. Vi gillade verkligen det samarbete som vi påbörjade under förra säsongen och känner att det gav stor effekt. Nu får Gunnar vara med från start och vi ser fram emot att ta vårt samarbete till nästa nivå, säger Henrik Löwdahl på lagets sajt under torsdagen.

Redan på plats: ”Väldigt inspirerande”

Gunnar Söderström var på plats redan under torsdagsmorgonen och har redan börjat jobba med några av spelarna.



– Först och främst har jag blivit otroligt väl mottagen av alla i och runt Örebro Hockey. Det känns väldigt inspirerande att få ta vid det vi påbörjade under förra säsongen och jag ser verkligen fram emot att få dra igång fullt nära hela truppen är på plats, säger han när förlängningen presenteras.