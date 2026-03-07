”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tidigare var man en hopplös jumbo och i botten sedan säsongsinledningen.

Men på lördagen såg man ut att lämna jumboplatsen – och körde över HV71 redan i den första perioden med 3–0.

I den andra perioden blev matchen dock allt mer tajt och Leksand tappade sin stora ledning.

– Bedrövligt, fan, vi står still och är passiva, säger Olle Strandell i TV4.

HV71 blev överkört i första perioden. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

HV71 behöver vinna för att hålla undan för Leksand medan hemmalaget från Dalarna behöver tre poäng för att gå förbi i tabellen. Förutsättningarna är klara i denna match.

Därför var det överraskande att det bara var ett lag på banan i den första perioden i Leksand. Redan från start var det press från hemmalaget och HV71:s tilltänkta stjärnback Andreas Borgman drog på sig två utvisningar i perioden.

Dubbla mål på 15 sekunder i bottenmötet

Samtidigt lyckades man dra igång ett jäkla drag, och på 15 sekunder gjorde man både 1–0 och 2–0 via Gabriel Fortier och Anton Johansson. Mot slutet av perioden gjorde man 3–0 i powerplay via Kalle Östman.

Efter en period såg HV71 desorienterat ut och slaget. Men de lyckades göra match av det hela. För på fem minuter i den andra perioden lyckades Justin Kloos och Andreas Borgman reducera till 3–2. Därefter lyckades HV71 kvittera.

Matchen pågår..