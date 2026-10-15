Kör över målvakten – får matchstraff: "Kan undvika det"

Erik Källgren klev av efter smällen från Noel Gunler.

Foto: TV4/Skärmdump

Noel Gunler gav Djurgården ledningen med elva minuter kvar att spela i Gävle. Bara ett par minuter senare tvingades Gunler till en tidig dusch.

DIF-forwarden driver in mot målet i hög fart och blir lätt upphakad av en Brynässpelare. Gunler fortsätter sedan i full fart och åker in i Brynäsmålvakten Erik Källgren som får smällen i huvudet och även ser ut att slå huvudet i ribban i fallet. Källgren blir liggandes i isen orörlig en stund innan han får hjälp upp på benen. Källgren är dock märkbart groggy och hjälps av isen för att kliva rakt ut i omklädningsrummet. I stället fick Magnus Chrona hoppa in mellan stolparna för Brynäs.

Noel Gunler får matchstraff efter pååkningen på Erik Källgren

TV4-experten Staffan Kronwall kritiserade sedan Noel Gunler och menar att han inte behövde åka in i Källgren med den farten.

– Han tar fel åkbana där och han blir inte inknuffad. Det finns ingen intention att köra in i målvakten där. Medvetenheten kan vara högre där för att undvika den situationen på ett bättre sätt, säger Kronwall.

Efter videobedömning kom domarna fram till att visa ut Noel Gunler som fick ett matchstraff för målvaktsinterference.

– Jag kan köpa det. Det är ingen intention eller uppsåt av Gunler, men han behöver ta ett bättre ansvar. Han kan åka till höger eller undvika det men han driver rätt på målet och tar med sig Källgren in. Jag köper det domslutet, säger Almen Bibic i TV4.

Brynäs vinner – avgör i powerplay

Ställningen var 2-1 till Djurgården när Brynäs fick spela fem minuter i powerplay. Brynäs fortsätter dock spela svagt i PP och lyckades knappt skapa någonting i det långa numerära överläget. Efter att PP-spelet var slut lyckades dock Axel Rindell kvittera till 2-2. Det blev sedan förlängning i Gävle.

Där kunde Brynäs till slut avgöra och det blev powerplay som avgjorde. Jaret Anderson-Dolan sköt segermålet för hemmalaget som vinner med 3-2 efter förlängning.

Brynäs – Djurgården 3–2 OT (0-0,0-1,2-1,1-0)

Brynäs: Kieffer Bellows, Axel Rindell, Jaret Anderson-Dolan.

Djurgården: Theo Stockselius, Noel Gunler.