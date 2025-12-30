Frölunda vinner igen – elfte raka segern

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Seger för Frölunda med 5–3 mot Färjestad

Frölundas tionde seger på de senaste tio matcherna

Linus Högberg avgjorde för Frölunda

Frölunda fortsätter starkt i SHL. När laget mötte Färjestad på hemmaplan i Scandinavium på tisdagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–3 (1–0, 2–2, 2–1). I och med detta har Frölunda elva segrar i rad.

Växjö nästa för Frölunda

Linus Weissbach gjorde 1–0 till Frölunda efter 16.32 på pass av Linus Högberg och Henrik Tömmernes.

Frölunda gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Max Lindholm och Noah Hasa.

Färjestad reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Albert Wikman och Joel Kellman i andra perioden.

Frölunda gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Linus Högberg och Nicklas Lasu. Målen punkterade matchen.

Viktor Lodin reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Färjestad. Frölunda tog därmed en säker seger.

Frölundas Henrik Tömmernes hade tre assists.

Det här betyder att Frölunda är kvar i serieledning och Färjestad stannar på sjätte plats, i serien.

Frölunda möter Växjö i nästa match borta lördag 3 januari 15.15. Färjestad möter samma dag Skellefteå AIK hemma.

Frölunda–Färjestad 5–3 (1–0, 2–2, 2–1)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (16.32) Linus Weissbach (Linus Högberg, Henrik Tömmernes).

Andra perioden: 2–0 (25.55) Max Lindholm (Theodor Niederbach, Henrik Tömmernes), 3–0 (27.43) Noah Hasa (Henrik Tömmernes, Dominik Egli), 3–1 (38.30) Albert Wikman (Viktor Lodin), 3–2 (39.59) Joel Kellman (Ronald Knot, Filip Roos).

Tredje perioden: 4–2 (44.33) Linus Högberg (Theodor Niederbach, Max Lindholm), 5–2 (48.07) Nicklas Lasu (Dominik Egli, Filip Hasa), 5–3 (50.16) Viktor Lodin (Axel Bergkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 5-0-0

Färjestad: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: Växjö Lakers HC, borta, 3 januari 15.15

Färjestad: Skellefteå AIK, hemma, 3 januari 15.15