Frölundas passning efter krossen: ”Grattis, Sverige!

Djurgårdens premiärmålning var en passning till resten av hockeysverige.

Efter 2–11 mot Frölunda tog Göteborgslaget chansen att slå tillbaka.

”Nio olika målskyttar. 14 spelare i poängprotokollet. Grattis, Sverige!”, skriver föreningen på X.

Frölunda slår tillbaka efter Djurgårdens målning i premiären.

Foto: Bildbyrån och från X

Göteborgslaget hade verkligen rätten att skryta på sin sida efter krossen mot Djurgården på Avicii Arena. Samtidigt fick hemmalaget från Stockholm lämna sin hemmaarena med svansen mellan benen. Djurgården har nu förlorat två raka matcher och har släppt in 15 mål, medan Frölunda har vunnit samtliga matcher hittills.

Efter matchen såg Frölunda till att ta tillfället i akt – och vad är göteborgare kända för om inte för humor? Så efter 11–2 passade föreningens sociala medie-konton på att skicka en pik till Djurgården.

