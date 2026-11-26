Cédric Paré gör sin debut för Frölunda ikväll mot Timrå.

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Frölunda HC:s sportchef Fredrik Sjöström har inte varit hemlig med att man har sökt en ny center till laget. När Graeme Clarke värvades trodde många att centern var hittad, men Sjöström gick ut och sa att de letar efter ytterligare förstärkning. Tidigare i november gjorde man klart med lagets nya center Cédric Paré, som nu har anslutit till laget. Kanadensaren har dock inte spelat en match än på grund av en känning i ljumsken.

Ikväll spelar Frölunda mot IF Björklöven och huvudtränare Robert Ohlsson bekräftar att Paré kommer göra sin debut i svensk hockey.

– Jag ska hålla det enkelt i den första matchen, det är en sak som är säker. Jag ska röra på mig, försöka ta mig in i matchtempo. Jag kan verkligen bidra med tekningar och ta mig in på kassen. Det kommer inte vara alltför komplicerat i första matchen, men jag måste få fart på mina ben, säger nyförvärvet till GP.

"Är i augusti träningsmässigt"

Kvällens match kommer bli säsongens första för Paré. På grund av detta har han haft specialträning med Frölunda sedan han kom till klubben, för att inte skada sig. Ingen extraträning har körts, så ljumskarna inte påverkar en längre skada. Han skulle debuterat redan i tisdagens match mot Örebro Hockey, men stoppades av ljumsken precis som många spelare i början av en säsong.

– Cédric är i slutet av augusti rent träningsmässigt – och då brukar det knaka i ljumskarna på våra spelare också. Man får acceptera det, säger huvudtränare Robert Ohlsson.

Hyllar supportrarna

Sedan ankomsten till Sverige har det varit landslagsuppehåll, men i lördags fick Paré se sitt nya lag vinna med 2-0 över Brynäs IF. Han hyllar stämningen i Scandinavium.

– Visst, det finns bra supportrar i AHL också – men inte som här. Supportrarna här hejar hela tiden, skriker hela tiden. Det är väldigt europeiskt, nästan som på fotboll. Och jag älskar det, säger Cédric Paré.

Tidigare säsonger har spenderats i AHL med farmarlagen till Toronto Maple Leafs och Colorado Avalanche, och det blir första gången han spelar utanför nordamerika.

När laguppställningarna släpptes var Paré uppsatt i en kedja med Patrik Puistola och Graeme Clarke.