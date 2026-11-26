Fredrik Stillman

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

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Via sin hemsida meddelar HV71 att klubbens assisterande sportchef Fredrik Stillman har fått jobb som assisterande tränare i det danska herrlandslaget.

Stillman återförenas därmed med sin tidigare tränarkollega Tommy Samuelsson, som inför den här säsongen klev in som förbundskapten i Danmark.

– Det känns både roligt och inspirerande att få möjligheten att arbeta med det danska landslaget och tillsammans med Tommy Samuelsson igen. Det är ett uppdrag som ger mig nya erfarenheter, perspektiv och kontaktytor som jag också kan ha nytta av i mitt arbete i HV71. Mitt huvudsakliga uppdrag är fortsatt i HV71 och det känns bra att kunna kombinera de båda rollerna, säger Fredrik Stillman till klubbens hemsida.

”Ser inga hinder för Fredrik att kombinera det”

Arbetet med det danska landslaget innebär att Stillman kommer att vara borta på landslagsuppdrag i februari samt under hockey-VM i maj.

– Fredrik har en stor erfarenhet och kompetens inom ishockeyn och vi gläds med honom över att han får denna möjlighet. Uppdraget är begränsat i tid och vi ser inga hinder för Fredrik att kombinera det med hans nuvarande roll i HV71. Dessutom kan de erfarenheterna han samlar på sig vara värdefulla även för vår verksamhet, säger sportchefen Johan Hult.

Tränade tillsammans i HV71

Stillman var assisterande tränare till Tommy Samuelsson under dennes tid som huvudtränare i HV71 under säsongen 2021/22 och 2022/23, innan Samuelsson och Stillman fick sparken i februari 2023. 60-åringen återvände till HV71 inför säsongen 2024/25 och bytte i februari 2025 roll till att bli assisterande general manager.

Detta blir Stillmans första landslagsjobb i karriären, men 60-åringen har tidigare varit verksam utomlands och haft tränarjobb i både Ryssland och Schweiz.