Wilma Sjölund.

Foto: Fredrik Sundvall/Bildbyrån

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Via ett pressmeddelande meddelar Svenska Ishockeyförbundet att Luleås forward Wilma Sjölund stängs av.

Detta till följd av den tackling hon delade ut på Linköpings forward Jessica Ciarrocchi i tisdagens match i Östergötland som Luleå vann med 4–0. Sjölund fick ett matchstraff för tacklingen i inledningen av den tredje perioden och straffas nu ytterligare i form av en avstängning i en match. Det innebär att hon missar Luleås bortamatch mot SDE i SDHL i kväll.

I beslutet menar disciplinnämnden att det inte är fullt utrett huruvida tacklingens huvudsakliga kontaktyta är huvudet på Ciarrocchi, men att tacklingen ändå bedöms vara så pass allvarlig att den bör resultera i en avstängning för en charging.

”Jag förstår om det kan låta tufft”

Sjölund själv menar att det är Ciarrocchi som sätter sig i en dålig sits i samband med tacklingssituationen.

”Jag förstår om det kan låta tufft. Men i den här situationen ligger det största ansvaret för hur den här situationen utvecklar sig hos Linköpingsspelaren. Pucken kommer till henne och det ser ut som att hon kommer flytta pucken framåt i spelriktningen och följa med den, vilket är det absolut vanligaste att göra i en sån här situation. Och gör hon det kommer det bli samma utfall som i 99 av 100 liknande tillfällen under en match. En helt vanlig tackling och spelet går vidare”, skriver hon bland annat i nämndens beslut.

Sjölund, som förra säsongen fick sitt genombrott i SDHL med sina 18 mål och 28 poäng på 36 matcher, har den här säsongen producerat nio poäng (6+3) på elva matcher för Luleå. Med den noteringen ligger hon på en tredjeplats i lagets interna poängliga.