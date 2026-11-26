Annie Silén och Färjestad siktar uppåt i SDHL-tabellen.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Bara nio poäng på tio matcher. Färjestad har inlett säsongen i SDHL på ett mindre bra sätt poängmässigt och ligger inför kvällens möte med Djurgården på kvalplats. En av Färjestads viktigaste spelare är backen Annie Silén.

– Vi har inte tagit poängen vi önskat, men nu efter vi haft ett långt uppehåll så behöver vi snabbt hitta tillbaka till spelet innan uppehållet, säger Annie Silén till Hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att vi spelade ganska bra då, även om vi inte fick med oss poängen. Vi vann mot Skellefteå och nu ska vi försöka hitta tillbaka till spelet vi hade där. Då tror jag också att poängen kommer att komma.

Vad är det som inte har fungerat inledningsvis?

– Matcherna vi har haft nu efter uppehållet, i den första, skulle jag säga det mesta eftersom vi har varit borta så länge. Allt med tajming, just matchtempo och hela den biten. Det var såklart lika för båda lagen, men vi hittade inte riktigt in i det.

– Sedan tycker jag att vi ändå gjorde ett lyft i den senaste matchen mot Brynäs. Det var en jämn match mot Brynäs även om de just nu går som tåget. Man ska inte stirra sig blind på resultaten utan försöka hitta delarna i spelet som varit bra, lyfta dem och göra dem bättre.

Annie Silén.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ingen stress: ”Inget man stirrar sig blind på”

Färjestad låg långt ner i tabellen även under inledningen av förra säsongen, men tog sig till slutspel och Annie Silén upplever inte att laget känner någon stress över just tabellplaceringen.

– Vi har spelat nio matcher och haft ett jättelångt uppehåll, så tabellen är inget man stirrar sig blind på.

– Vi vet att de flesta matcherna kommer att vara tajta och alltid kommer att ha en skridsko med i spelet, så det där är ingenting man stressar upp sig för. Om vi gör jobbet i vardagen, fortsätter tävla hårt och träna på detaljerna vi behöver göra bättre, så kommer det komma. Det är ingen stress eller press just nu.

En spelare som Färjestad tappade inför säsongen var OS-medaljören Michelle Löwenhielm.

–”Micha” var en stor bidragande faktor för oss förra säsongen. En fantastisk person att ha i gruppen. Självklart saknar vi henne.

– Sedan är det ingenting man går runt och tänker på. Vi alla vet att hon är en fantastiskt duktig hockeyspelare och person, men vi har fått in nya spelare som kan fylla de skridskorna. Någonstans får vi försöka fokusera på dem vi har och göra det bästa av det.

– Däremot är det ingen hemlighet att hon är ett stort tapp för oss.

Michelle Löwenhielm.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad ser du som styrkan i gruppen?

– Sättet vi tävlar på. Vi är ett ganska jämnt lag den här säsongen och ingen sticker ut jättemycket.

– Jag tycker att vi har en väldigt bra tävlingsnärvaro på träningarna. Sedan ska vi försöka få in det mer på match, men sättet vi tävlar på varje dag och vill bli bättre ser jag som den största styrkan i det här laget.

Stort förtroende från "Frallan"

Annie Silén har den här säsongen gått poänglös från samtliga Färjestads tio matcher, men har framför allt varit stabil defensivt.

– Jag tycker att jag inledde säsongen väldigt bra, fick mycket förtroende och spelade några av mina bästa matcher någonsin då.

– Sedan var det ett kortare uppehåll och efter det svajade jag lite i mina prestationer, men jag försökte hitta tillbaka till det spel jag hade i början av säsongen. Jag vet att jag kan vara en ledande spelare och det är något jag strävar efter.

– Jag vet också att ”Frallan” (Johan Fransson) tror på mig, så jag försöker köra, spela ut, tro på mig själv och inte tänka så mycket.

24-åriga backen från Stuvsta i Huddinge har spelat två VM och är ofta på tapeten då det kommer till landslagsspel, men när Erika Holst plockade ut sin VM-trupp till turneringen i Herning kom hon inte med.

– Såklart att jag alltid strävar efter att vara med där. Sedan är det inte där fokuset ligger för mig just nu. Jag har inte varit med den här säsongen, så det är inget jag går runt och tänker på.

Annie Silén.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Inspiereras av VM-framgångarna

Vad tror du Damkronornas prestation och medalj i VM betyder för damhockeyn i Sverige?

– Jag tror att det kommer att betyda jättemycket. Dels för alla som kämpat och varit med länge, att man äntligen tog den där medaljen. Jag är jätteglad för mina kompisars skull och för svensk damhockey och för unga tjejer att se att vi har ett jättebra landslag och att det finns förebilder där.

– Flera vill kanske börja spela hockey och då kunna se upp till de här spelarna. Det tror jag är jätteviktigt och att laget tog medalj är jättestort. Jättekul för hela damhockeyn i Sverige. Det är fantastiskt.

Om du får blicka tillbaka lite, vad tror du är det som gjort att Sverige idag är tillbaka och slåss om VM- och OS-medaljerna?

– Som du sa har jag själv varit en del av landslaget från och till under ganska många år. Från det att Uffe (Lundberg) kom in ändrades mycket och förbundet började satsa på landslaget.

– Vi hade olympisk offensiv och han kom in med nya idéer, så jag tror verkligen att Uffe har lagt grunden till var landslaget är idag. Nu har Erika (Holst) kommit in och hon gör ett fantastiskt bra jobb.

– Det har varit ett arbete under flera, flera år och att man har satsat på landslaget har man fått skörda frukt av det nu.

Du är en gammal tant i förhållande till flera spelare i SDHL. Inspirerar det här även dig att satsa vidare ännu hårdare?

– (Skratt) Ja, såklart. Som du säger kan jag känna mig gammal även om jag inte är jättegammal. Jag har varit med ett tag och har många unga tjejer runt mig som tycker att jag är en gammal tant.

– Självklart inspirerar det även mig att vi har tagit det här steget nu, avslutar Annie Silén.