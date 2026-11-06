AHL-mästare klar för SHL-spel: "Vi behövde få in något"

Cédric Paré är klar för Frölunda.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Frölunda har länge varit på jakt efter en center att stärka upp laget med. Nu har man hittat sin spelare.

Via sin hemsida meddelar SHL -klubben att kanadensaren Cédric Paré förstärker laget.

– Vi har jagat en center länge och Cédric är en typ vi saknat. Det är en bra kille, en lagspelare som tävlar och som kommer att stärka oss, säger sportchefen Fredrik Sjöström.

– Vi har många matcher framför oss – SHL, CHL och Spengler Cup – och kan ha några spelare borta på JVM, vi behövde få in något nu.

Vann AHL med Toronto Marlies i somras

27-årige Paré kommer närmast från spel i AHL med Toronto Marlies, där han förra säsongen noterades för 22 poäng (7+15) på 62 matcher i grundserien. I slutspelet blev det ytterligare tio poäng (4+6) på 24 matcher när Marlies blev mästare i AHL.

– Det var en bra och spännande utmaning för mig och en möjlighet att utveckla mitt spel. I en ny stad och klubb, som jag bara hört bra om. Det här kommer att bli fantastiskt roligt, säger Paré.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut.