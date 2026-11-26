Publikksnittet i Vimmerby sjunker.

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Under sin debutsäsong i Hockeyallsvenskan 2024/25 snittade Vimmerby 1 186 åskådare i grundserien. Förra säsongen sjönk den noteringen marginellt till 1 134 åskådare, men den här säsongen har det varit glesare än vanligt på Vimmerbys läktare i VBO Arena.

På sina tolv hemmamatcher har klubben ett snitt på 986 åskådare per match, vilket innebär att bara Almtuna (956) är sämre den här säsongen.

– Vi har inte varit tillräckligt bra hemma och det äger vi. Men samtidigt spelar vi i Hockeyallsvenskan mot klassiska lag som Södertälje och Karlskoga. Vi tävlar mot lag som satsar mot SHL. Jag hoppas verkligen att fler kommer hit och stöttar oss, säger tränaren Eric Karlsson till Vimmerby Tidning .

Lägsta noteringen sedan avancemanget: ”Supertråkigt”

I gårdagens strafförlust mot BIK Karlskoga (2–3) kom bara 797 åskådare till matchen. Det är klubbens sämsta publiksiffra sedan avancemanget till Hockeyallsvenskan.

– Supertråkigt måste jag säga. Jag tycker att stämningen har varit bättre än i fjol många gånger, men publiksiffran har inte varit den vi önskar, säger Karlsson.

Vimmerby har bara tagit en trepoängare på hemmaplan den här säsongen och vunnit blott tre matcher på hemmais på tolv matcher. Med den noteringen är man näst sämst i Hockeyallsvenskan, men då har nykomlingen Visby/Roma spelat två hemmamatcher färre än Vimmerby.