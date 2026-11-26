Förbundskapten för U16 herr, Nils Ekman, har tagit ut sin första trupp.

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I början av november hölls de årliga elitlägret, som är det sista steget innan första landslaget för en årskull presenteras. 46 spelare deltog och nu har förbundskapten för Sveriges U16 herrlandslag, Nils Ekman, tagit ihop sin första trupp.

– Det är lite som en tidig julafton för oss i ledarstaben, att äntligen få börja vårt arbete med den här årskullen och spela matcher mot internationellt motstånd. Generellt känns årskullen spännande, jag tycker att vi i den här gruppen har många intressanta egenskaper som bli kul att testa under den här veckan, säger förbundskapten Nils Ekman.

Truppen kommer samlas i december för att som vanligt möta Finland i en "finnkamp". Detta år spelas matcherna på finsk mark, i Varkaus och Rantasalmi.

Sveriges trupp:

Målvakter



1.Tim Jurander, Lidingö

30. Ozcar Zimmerlund, Rögle



Backar



3. Ville Jansson, Örebro

4. Hugo Öberg, Frölunda

5. Wilhelm Thoors, Örebro

6. Lucas Ågfalck, Djurgården

7. Jakob Andersson, Färjestad

20. Erik Karlsson, HV71

25. Arvid Älverbrandt, Frölunda



Forwards



11.Henry Andersson, Växjö

12. Emil Sjöberg, Järfälla

14. Jack Johansson, Färjestad

15. Liam Wågström, Djurgården

16. August Axén Schelin, Linköping

17. Gustav Grundström, Västerås

18. Anton Rangstig, HV71

19.Walter Lundgren, Örebro

21. Liam Klarén, Rögle

22. Nilas Axell, Ulricehamn

23. Viktor Sjölander, Djurgården

24. Milton Westermark, Skellefteå

29. Viktor Lundqvist Ottordahl, Frölunda

Spelschema

Fredag 11 december

18:30 Finland-Sverige, Varkaus Arena

Lördag 12 december

16:00 Finland-Sverige, Rantasalmi Arena

Söndag 13 december

13:00 Finland-Sverige, Varkaus Arena