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I början av november hölls de årliga elitlägret, som är det sista steget innan första landslaget för en årskull presenteras. 46 spelare deltog och nu har förbundskapten för Sveriges U16 herrlandslag, Nils Ekman, tagit ihop sin första trupp.
– Det är lite som en tidig julafton för oss i ledarstaben, att äntligen få börja vårt arbete med den här årskullen och spela matcher mot internationellt motstånd. Generellt känns årskullen spännande, jag tycker att vi i den här gruppen har många intressanta egenskaper som bli kul att testa under den här veckan, säger förbundskapten Nils Ekman.
Truppen kommer samlas i december för att som vanligt möta Finland i en "finnkamp". Detta år spelas matcherna på finsk mark, i Varkaus och Rantasalmi.
Sveriges trupp:
Målvakter
1.Tim Jurander, Lidingö
30. Ozcar Zimmerlund, Rögle
Backar
3. Ville Jansson, Örebro
4. Hugo Öberg, Frölunda
5. Wilhelm Thoors, Örebro
6. Lucas Ågfalck, Djurgården
7. Jakob Andersson, Färjestad
20. Erik Karlsson, HV71
25. Arvid Älverbrandt, Frölunda
Forwards
11.Henry Andersson, Växjö
12. Emil Sjöberg, Järfälla
14. Jack Johansson, Färjestad
15. Liam Wågström, Djurgården
16. August Axén Schelin, Linköping
17. Gustav Grundström, Västerås
18. Anton Rangstig, HV71
19.Walter Lundgren, Örebro
21. Liam Klarén, Rögle
22. Nilas Axell, Ulricehamn
23. Viktor Sjölander, Djurgården
24. Milton Westermark, Skellefteå
29. Viktor Lundqvist Ottordahl, Frölunda
Spelschema
Fredag 11 december
18:30 Finland-Sverige, Varkaus Arena
Lördag 12 december
16:00 Finland-Sverige, Rantasalmi Arena
Söndag 13 december
13:00 Finland-Sverige, Varkaus Arena