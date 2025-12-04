”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Eric Norin har gått kontraktslös sedan sommarens uppmärksammade uppbrott i AIK. Nu meddelar Frölunda (!) att man plockar in den 34-årige backen.

– Det största som hänt i min karriär. Jag skall försöka kriga mig in i laget, säger han själv på lagets sajt.

Eric Norin är klar för Frölunda. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård.

Frölunda väljer att bredda sin backsida inför vintern, men gör det med ett lite oväntat drag.

Istället för att kalla hem Oskar Wahlberg från lånet i Östersund väljer SHL:s serieledare att förstärka med 34-årige AIK-profilen Eric Norin.

– Vi känner att vi vil bredda truppen på backsidan. Det är mycket matcher och vi har haft skador, säger sportchef Fredrik Sjöström och fortsätter om Wahlberg.

– Han är ju utlånad till Östersund och är på en bra plats just nu.

Norin blev enormt uppmärksammad under sommaren då han inte fick vet att det inte skulle bli någon fortsättning i AIK via klubbens egna inlägg på sociala medier. Detta trots att han kommit fram genom de egna leden och gjort 369 A-lagsmatcher i tröjan.

– Kul att man fick veta det här. Men tack för min tid, skrev han på Instagram i ett inlägg som senare togs bort.

– Det är bara pinsamt skött, fortsatte Norin senare i en intervju med Expressen om det hela.

Norin: ”Det största som hänt i min karriär”

Nu blir det istället spel i Frölunda. Dit han var på väg för några år sedan

– Det är otroligt kul att få komma till Frölunda och få spela hockey igen. Det största som hänt i min karriär. Jag skall försöka kriga mig in i laget och det blir en utmaning, men jag gillar utmaningar, säger Norin själv.

Kontraktet är till en början skrivet över sju veckor för backen som tidigare gjort 75 SHL-matcher för Brynäs och AIK.

– Det är en erfaren back som är sugen på att komma hit. Hans kontrakt är på sju veckor och så får vi göra en ny bedömning efter det och se vad det kan leda till.

