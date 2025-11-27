Skellefteå föll när målvakterna gjorde upp i toppmötet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda segrade – 4–2 mot Skellefteå AIK

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Noah Hasa avgjorde för Frölunda

Frölunda besegrade Skellefteå AIK borta i den seriefinalen med 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) i SHL på torsdagen.

LHC nästa för Frölunda

Dominik Egli gav gästerna Frölunda ledningen efter nio minuter efter förarbete från Ivar Stenberg och Henrik Tömmernes.

Efter 2.13 i andra perioden nätade Arttu Ruotsalainen framspelad av Jere Innala och Tom Nilsson och gjorde 0–2.

Skellefteå AIK:s Oliver Okuliar gjorde 1–2 efter 16.41 på pass av Andreas Johnson och Arvid Lundberg.

Frölunda utökade ledningen på nytt genom Noah Hasa efter 3.05 i tredje perioden.

Skellefteå AIK reducerade dock till 2–3 genom Mikkel Aagaard efter 7.44 av perioden.

Frölunda kunde dock avgöra till 2–4 med 17 sekunder kvar av matchen genom Filip Cederqvist.

Det här betyder att Skellefteå AIK ligger på tredje plats i tabellen och att Frölunda leder serien.

På lördag 29 november 15.15 spelar Skellefteå AIK hemma mot Leksand och Frölunda borta mot LHC.

Skellefteå AIK–Frölunda 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (9.25) Dominik Egli (Ivar Stenberg, Henrik Tömmernes).

Andra perioden: 0–2 (22.13) Arttu Ruotsalainen (Jere Innala, Tom Nilsson), 1–2 (36.41) Oliver Okuliar (Andreas Johnson, Arvid Lundberg).

Tredje perioden: 1–3 (43.05) Noah Hasa (Henrik Tömmernes, Theodor Niederbach), 2–3 (47.44) Mikkel Aagaard (Max Krogdahl), 2–4 (59.43) Filip Cederqvist (Noah Hasa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-0-1

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: Leksands IF, hemma, 29 november

Frölunda: Linköping HC, borta, 29 november