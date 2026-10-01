Frölunda vann - efter Brynäs nya PP-fiasko

Frölunda slog Brynäs. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

I Göteborg möttes två lag som resultatmässigt inlett säsongen starkt, även om hemmalaget Frölunda HC inte varit helt nöjda med prestationerna i inledningen. Inledningen i den här matchen var det gästerna Brynäs IF som öppnade piggast

Efter knappt fyra minuter kunde Kieffer Bellows hitta luckan från nästan ingen vinkel alls bakom Lars Johansson när han gav Brynäs ledningen med 1-0. Drygt halvvägs in i perioden hittade Frölunda mer rätt i sitt spel, tyckte Max Lindholm.

-- De sista tio är våra bästa i år. Vi har något att bygga på där. Vi har inte spelat jättemycket med pucken i år, nu fick vi göra det sista tio, sa forwarden till TV4 efter första 20.

Brynäs svaga powerplay

I den andra perioden kunde Samuel Fagemo kvittera för hemmalaget i powerplay. I den tredje perioden var det sedan Frölundas powerplay som avgjorde när Max Friberg kunde sätta avgörande 2-1 med knappt tio minuter kvar.

-- Bortsett de första tio minuterna så tycker jag vi gör en bra insats. Vår bästa insats hittills anser jag. Lite snabbare nerifrån, längre anfall och starkare på pucken.

Brynäs har haft problem med sitt powerplay i inledningen av säsongen. Ikväll fortsatte de problemen, minst sagt. Trots tre nya möjligheter lyckades Brynäs inte få iväg ett enda skott mot Lasse Johansson.

-- Det är pressen. Vi måste ligga närmare varandra, vi vet att de pressar hårt och vi ligger lite för långt ifrån, och då finns inte avlastningsytorna, säger Niklas Gällstedt efter matchen i TV4.

Frölunda - Brynäs 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)

Frölunda: Samuel Fagemo, Max Friberg

Brynäs: Kieffer Bellows