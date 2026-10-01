Jansson: (Varnings)klockan slår

Det är alldeles för tidigt för att dra några större växlar om var den här säsongen är på väg. Samtidigt går det inte att frångå pressen som medföljer en dålig inledning. Vi har år ut och år in sett att det påverkar en grupp.

Snacket kommer, pressen ökar och klubborna hålls i allt hårdare.

Färjestad hade en försäsong som lämnade mycket att önska. När premiären väl kom såg de däremot förträffliga ut och har varit ett av seriens bästa och mest välfungerande lag. På andra sidan stod i dag Djurgården.

Ett lag som egentligen har haft en exakt motsatt inledning mot dagens motstånd. Det syntes också på isen.

Det var ett lag som ville mycket men där tajmingen inte alls fanns. Och sedan var det ett annat som spelade bestämt, med tyngd och fick med sig studsarna.

Djurgården var klart bättre än när de spelade i Globen i premiären. I alla fall fanns arbetsinsatsen och viljan där i dag på ett helt annat sätt. Samtidigt är det långtifrån den nivån de behöver hålla. Det är tveksamt, otajmat och stundtals tafatt.

Jag undrar hur lång tid det tar innan smärtgränsen är nådd.