Erik Thorell har varit en av Frölundas viktigaste spelare den här säsongen och toppar dessutom den interna poängligan. Nu står det klart att den 33-åriga forwarden blir borta en längre tid.

– Det är tufft tapp, säger huvudtränare Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Erik Thorell. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

Frölunda har gått som tåget den här säsongen och en bidragande faktor till det har varit Erik Thorells produktion. Den 33-åriga forwarden har stått för 15 poäng (4+11) på 17 matcher, och toppar just nu Frölundas interna poängliga.

Nu står det dock klart att laget kommer behöva klara sig utan Thorell en längre tid. Forwarden åkte på en skada under CHL-spel och väntas bli borta mellan fyra till sex veckor. Exakt hur länge han blir borta återstår att se.

– Det beror på om han behöver opereras eller inte, det avgörs lite senare här via lite specialister och någon bild till eller så, säger huvudtränare Robert Ohlsson.

Laget har redan manfall i form av backarna Tom Nilsson och Dominik Egli, att också bli av med Erik Thorell är ett tungt bakslag menar Robert Ohlsson.

– Han är jätteduktig. Det är tufft tapp.

Source: Erik Thorell @ Elite Prospects