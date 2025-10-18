Kaptenernas förvåning: ”Domaren får för sig…”

Diving för den ena, slashing för den andra. Det var udda bilder som syntes i Scandinavium när kaptenerna Max Friberg och Anton Lander visades ut – på samma gång.

– Det är en av de sista jag tror skulle filma överhuvudtaget, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen av 3–1-matchen mellan Frölunda och Timrå.

Max Friberg ”filmar”. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Det var halvvägs in i första perioden mellan Frölunda och Timrå som udda bilder syntes i TV4:s sändning.



Kaptenerna i båda lag, Max Friberg och Anton Lander, drog på sig utvisningar i samma sekvens, men såg ut att vara överens om att det hela var felaktigt när den förstnämnde senare hade ställt sig upp. Båda spelare diskuterade det hela kort och satte sig sedan i båset, Friberg med ett skakande huvud.



Diving för den ena, slashing för den andra, var straffen som delades ut.



– Där fastnar skridskon och då får domaren för sig att han hoppar.



Efter slutsignalen gav Max Friberg sin syn på situationen.



– De hade nog inte behövt ta ut någon av mig och Lander där egentligen. Jag försöker givetvis inte filma. Det ligger inte i mina värderingar och min karaktär. Jag försöker dumpa pucken, men snubblar nog lite på mig själv. De hade inte behövt ta ut Anton heller, säger han i TV4.

Frölunda hade tagit ledningen genom Jacob Peterson strax innan de udda utvisningarna, och därifrån gick hemmalaget ifrån till 3–0. Det sista kom 48 sekunder in i andra perioden, i powerplay, från Arttu Ruotsalainen.



Trots detta var det hårda ord när Christian Folin sedan ställde sig för att summera inför sista 20.



– Jag är ganska besviken på hur det ser ut i andra perioden. Vi gör ett mål i powerplay och sen slutar vi spela hockey, och bjuder in dem i matchen. Jag tycker att vi ska trampa på gasen och spela enklare. Vi försvarar det mycket i egen zon och sätter oss själva i problem, säger Folin i TV4.



Anton Wedin hade svarat till 1–3 för Timrå i andra perioden, men i tredje höll Frölunda ifrån till en 3–1-seger.



