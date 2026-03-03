”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har mest varit mörka rubriker om omgärdat Frölunda på senare tid. Men även om de gått från ett potentiellt poängrekord i SHL till att se ut att tappa seriesegern har man ett annat rekord inom räckhåll: Nämligen powerplayrekordet.

– Vi har hittat en grym kemi och har en tro på varandra, säger Max Lindholm som varit en nyckelpjäs i PP-spelet.

Frölunda kan slå Skellefteås powerplayrekord.

Det fanns en tid under hösten och den tidiga vintern som Frölunda på allvar såg ut att hota Färjestads poängrekord i SHL/Elitserien. Men efter att på senare tid ha varit ligans kallaste lag har Frölunda inte bara fått se de chanserna försvinna – utan de har också tvingats släppa Skellefteå förbi sig i kampen om seriesegern.

Ett starkt försvarsspel och målvaktsspel var två nycklar bakom Frölundas enorma framfart under den första halvan av säsongen. En annan faktor som låg till grund för succén var ett närmast osannolikt hett powerplay. Ett powerplay som fram till förra veckan faktiskt låg på rekordnivåer.

Efter 43 spelade matcher så hade man en effektivitet på 35,11 procent i spelformen. Sedan statistiken började mätas tillförlitligt, 1999, är Skellefteås 34,01 procent från säsongen 23/24 den bästa noteringen i powerplay. Detta enligt siffror från shl.se.

Sedan dess har dock Frölundas powerplay varit iskallt och tappat ner till 33,33 procent. Med det är man alltjämt bäst i ligan och chansen att slå Skellefteås rekord finns alltjämt även fast man nu gått tre raka matcher utan mål med en man mer på isen. Även Malmös 32,20 och Skellefteås 31,85 tillhör tidernas bästa PP-statistik.

Leker vi med tanken att Frölunda får 13, 14 eller 15 powerplay de avslutande fem matcherna behöver de göra mål på sex av dem för att passera Skellefteå. Får de tolv powerplay behöver de näta fem gånger för att passera västerbottningarnas rekordnotering.

Stjärnorna om svaga formen i PP

I lördagens match mot Brynäs hade Frölunda flera powerplaymöjligheter – men hade svårt att ens skapa målchanser. ”Powerplayspelet måste upp”, konstaterade tränaren Robert Ohlsson (som ledde Skellefteå när de slog PP-rekordet för två säsonger sedan) i en intervju med TV4. Och lagets kanske viktigaste spelare i spelformen, Henrik Tömmernes, höll inte igen med vad han tyckte om lagets spel.

– Det handlar mycket om självförtroende. Det är onödiga pucktapp och vi får inte igång rytmen i spelet. Vi måste gå tillbaka till att ha tålamod och lita på sakerna vi gjort bra istället för att forcera fram något. Vi behöver gå tillbaka till basic, göra det enkelt, ha skymning på mål och sådana saker, sade backen i TV4 under en av periodpauserna i lördags.

Max Lindholm, som med sina sex mål är Frölundas näst bästa målskytt i PP, håller med Tömmernes i den analysen.

– Han är rätt på det, tycker jag, säger Lindholm till hockeysverige.se efter 3-0-förlusten i Gävle.

– Vi söker spel som inte finns just nu. När vi var som bäst gjorde vi inte det.

Ivar Stenberg, Max Lindholm och Theodor Niederbach jublar.

Känner du en oro eller stress kring det, nu när slutspelet närmar sig?

– Vi kommer hitta tillbaka. Jag tror på den här gruppen. Alla i den här gruppen är jättefina. Så nej, ingen stress. Vi kommer hitta in i det här igen och göra bra saker.

Lindholm om nycklarna bakom succén

Max Lindholm menar att den plötsliga svackan i ett annars glödhett PP-spel hänger ihop med den svaga formen i spelet i övrigt.

– Helt klart. Det handlar om självförtroendet och pondusen med pucken. Allt det där hänger ihop. Just nu hackar spelet överlag, och då spelar vi inte med samma pondus vilket leder till att det blir hackigt i PP-spelet också. Vi behöver bygga varandra och hjälpa varandra.

– Sen ska man komma ihåg att vi varit grymma i powerplay hela säsongen förutom de sista typ tre matcherna. Så det är 44 bra matcher och tre dåliga.

Vad är det som har funkat så bra i powerplay under säsongen?

– Vi har hittat en grym kemi och har en tro på varandra. Vi hjälper varandra i utsatta positioner, tar attackerna och skjuter bra. Alla är bra på sina positioner och det är en jäkla trygghet. Det har verkligen funkat jättebra, så det är olyckligt att det inte klickar just nu.

Max Lindholm och hans Frölunda är inne i en tuff period.

Enligt shl.se är Max Lindholm den som matchas hårdast i Frölundas powerplay. Han snittar 1:46 i istid/match. Han har bara Jere Innala före sig i den interna skytteligan i spelformen, och tillsammans med Innala och Tömmernes toppar han den interna poängligan på tolv poäng.

– Jag har känt mig trygg i powerplayspelet. Jag har siktat bra och skjutit bra och jag har kunnat få med mig ett bra självförtroende där.

– Men det är samma för mig. Just nu klickar det inte med självförtroendet. Jag behöver hitta en väg tillbaka.

Är det i skallen det sitter?

– Alltså, jag missar ju lägen som är sanslösa just nu. Men det är ingen som tycker synd om en. Det hjälper inte att gå ut och grina för det, säger han och fortsätter:

– Jag hade en tränare som sa att ”det är lätt att dansa när solen skiner”. Och det ligger något i det.

Är du förvånad själv över vilken stor roll du fått i powerplay?

– Det handlar nog mycket om att jag har varit med hela tiden också. Jag är väl den som spelat flest matcher, medan många andra kommit och gått. Men det är klart att jag har fått mycket förtroende och det har varit kul såklart.

– Men vi har två bra powerplayenheter så vi matchar väl hyfsat jämnt där. Det är typ 50/50. Och jag tror det också har varit en nyckel till varför vi varit så bra. Båda uppställningarna är bra.

Matchar två uppställningar nästan identiskt

Ja, Max Lindholm har rätt i sin känsla. Bakom hans 1:46 i PP-istid/match följer åtta spelare ner till 1:26. En som däremot tappat sin givna nyckelroll i spelformen är kaptenen Max Friberg, som ifjol spelade nästan tre minuter per match i PP. Hans snitt ligger just nu på 56 sekunder.

Max Friberg.

Från sidan har han sett Frölundas powerplay gå från hetast i ligan genom tiderna, till att helt tappa formen.

– Det är egentligen samma faktorer till det som i fem mot fem. Det handlar om små detaljer och noggrannhet. Lite tajming. Och den är lite off just nu, säger han till hockeysverige.se.

– Men vi har bra träningsfaciliteter i Frölundaborg och kommer använda tiden fram till slutspelet till att bli bättre. Vi ska träna hårt och se till att allt ska se så bra ut som möjligt, försäkrar kaptenen.

Innan slutspurten av SHL tar vid väntar ikväll CHL-final för Frölunda. Där står Luleå för motståndet.

– Alla är jävligt taggade och har gått och väntat länge på den matchen. Det är något vi ser fram emot. Jag hoppas det kan bli en vändning för oss, säger Max Lindholm.

