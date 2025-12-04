”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tomas Sandströms rekord från 1982/83 är tangerat av 18-årige Ivar Stenberg. Supertalangen slog till igen för Frölunda – efter att TV4:s Sanny Lindström lyft honom till skyarna.

– Han är den bästa spelare i det bästa laget i Europa, och han är 18 år gammal, säger experten i sändningen.

Ivar Stenberg och TV4:s Sanny Lindström. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var inte några små ord som användes av TV4:s Sanny Lindström när torsdagens SHL-möte mellan Frölunda och Djurgården stod runt hörnet.

Experten plockade ut månades lag i november och valde att trycka lite extra på den enorma genombrottspelaren, Ivar Stenberg, som inför mötet hade gjort poäng i åtta raka matcher. Det tog sedan 1.46 minuter innan 18-åringen hade nätat och tangerat det 43 år gamla rekordet av Tomas Sandström på poäng i nio raka.

– ”Supertalangen” som vi slänger oss med så ofta passar väldigt bra in på Ivar Stenberg som är i en hysterisk poängform just nu. Det han gör… jag har jobbat med det här sedan 2013, jag har inte sett något liknande sett till talang, sade Lindström från studion.

När kollegan Björn Oldéen sedan bröt in med att Stenberg inte är ”spelaren det sprakar om mest”, tog Lindström i ytterligare.

– Det är exakt det som det gör. Han styr ju spelet där ute. Vilken ung spelare styr som han gör? Jag kan inte minnas någon som har gjort det. Nicklas Bäckström gjorde det på sitt sätt, men inte i den åldern. Leo Carlsson gjorde inte det i den åldern, Lucas Raymond gjorde absolut inte det. Det är världsstjärnor i NHL, säger han i TV4.

Lyfts till skyarna: ”Han kan bli en av världens bästa”

Experten fortsätter med att sticka ut hakan och lyfta Stenberg till skyarna.

– Jag har suttit och funderat på det… kan han bli bäst i världen? Det tror jag. Han måste skjuta mer när han kommer över till Nordamerika, lägga på sig några mer kilo, men hans smartness är unik för en spelare i hans ålder. Han åker inte snabbas, men är där pucken kommer och aktiverar hela tiden sig själv. Han är den bästa spelare i det bästa laget i Europa, och han är 18 år gammal. Han kan bli en av världens bästa, och det säger jag inte för att skapa rubriker. Jag är övertygad om att det är den nivån vi pratar om, säger Sanny Lindström.

Han gjorde det! 🔥



Efter knappt två minuter gör Ivar Stenberg poäng – och tangerar Tomas Sandströms 42-åriga juniorrekord för poäng i nio raka SHL-matcher.



18 år och redan historisk 🤩



Vad säger man ens? pic.twitter.com/aSw6optXet — SHL.se (@SHLse) December 4, 2025

