Vändningen: Backbjässen gör comeback

Under förmiddagen meddelade Frölunda att Christian Folin skulle missa dagens match mot Linköping.

Men när laget nu har släppts är nyckelbacken med i uppställningen.

Frölunda får tillbaka Christian Folin till eftermiddagens match.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Det går fort i hockey.

Under förmiddagen gick Frölunda ut med att Christian Folin, Linus Högberg och Filip Hasa missar lördagens match. Där den förstnämnda har dragits med sjukdom. Ett par timmar senare är han däremot med i laguppställningen och ska spela dagens match.

Ett snabbt tillfrisknande gör att backkrisen minskar för göteborgarna. Utan honom hade de endast haft fyra ordinarie backar med i laget. Med hemkallade Oskar Wahlberg och comebackande Folin har man nu sex seniorbackar. Junioren Gian Meier backar sedan upp som sjundeval.

Det här blir första matchen på över en månad för Christian Folin. Det var precis innan nyår som backklippan skadade sig med en fraktur på handen. Sedan han blivit återställd från den skadan har han drabbats av sjukdom. Men nu är 34-åringen redo för spel igen.

Som assisterande kapten och backgeneral är han en vital del av Frölundas framgångar. Göteborgarna har också tre raka förluster när de tar emot bottenlaget Linköping under lördagen.

