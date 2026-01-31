Backkris i Frölunda: ”Får spela med juniorer”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Christian Folin, Linus Högberg och Filip Hasa missar dagens match mot Linköping. Frölunda får istället flytta upp flera juniorer i backkrisen.

Robert Ohlsson har bara fyra seniorbackar att tillgå i eftermiddagens match.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Eric Norins kontrakt med klubben gick ut i söndags. Samtidigt saknas nu tre ytterligare backar för Frölunda. Christian Folin är spelklar efter sin handskada, men åkte omgående på en förkylning. Han hoppas klubben få tillbaka till nästa vecka.

Linus Högberg kommer att missa fyra till sex veckor samtidigt som Filip Hasa inte kommer att spela mer innan OS.

Det gör att trion saknas i lördagens hemmamatch mot Linköping. För Frölundas del innebär det att de nu enbart har fyra seniorbackar i spel till kvällens match. Dock kallas Oskar Wahlberg, född 2005, hem från Östersund till matchen.

Frölunda kallar upp juniorer i backkrisen

I övrigt kommer laget däremot att fyllas på med yngre förmågor.

— Vi får spela med juniorer istället och så har vi kallat hem Wahlberg (Oskar) från Östersund, säger Robert Ohlsson i ett pressmeddelande.

Gian Meier var med och spelade mot Färjestad senast och hade en assist då. Samtidigt bör även Axel Brøngel-Larsson och Zigge Bratt ligga bra till att få vara med från juniorlaget.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects