HV71:s general managern Björn Liljander blir borta från hockeyn på obestämd tid.

I stället kliver Fredrik Stillman in som ersättare.

Björn Liljander. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Expressen rapporterar att HV71:s general manager Björn Liljander har sjukskrivit sig och kommer att bli borta från obestämd tid. Enligt tidningen har det meddelats både inom klubben och externt, till exempelvis agenter, att Liljander inte kommer att vara tillgänglig.



Via sin hemsida bekräftar HV71 att Liljander är sjukskriven och att Fredrik Stillman tar över rollen som tillförordnade general manager.



– Förhoppningen är att Björn ska vara åter i organisationen och i tjänst inom kort, säger klubbdirektören Richard Nylin.



Liljander tog över som general manager i HV71 i december förra året efter att ha lämnat rollen som sportchef i Malmö.



HV71 har haft en tung start på säsongen och ligger på jumboplatsen i SHL med 13 poäng på 16 spelade matcher.