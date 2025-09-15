Wiktor Nilsson kopplas samman med en flytt till Björklöven.

Då förnekar Per Kenttä att forwarden är på klubbens radar.

– Det är ingen vi har diskuterat, säger han till Hockeysverige.se.

Wiktor Nilsson och Per Kenttä.

Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

I början av september rapporterade Göteborgs-Posten att Björklöven och Djurgården visat intresse för Frölundas forward Wiktor Nilsson. 23-åringen har stått utanför Frölundas lag i samtliga CHL-matcher under hösten och fanns inte heller med i Frölundas lag mot Linköping i SHL-premiären.

För Hockeysverige.se bemöter Per Kenttä nu uppgifterna.

– Det är ingen vi har diskuterat, men vi tittar på att förstärka laget med SHL-lån och spelare som är utanför lagen. Vi får se vad som händer där, men mer specifikt har vi inte diskuterat hans namn. Det är Frölunda som äger den bollen, säger, säger Kenttä till Hockeysverige.se.

Har du hört av dig till Frölunda specifikt om honom?

– Nej. Vi har stämt av läget med de flesta SHL-klubbarna hur det står till. De vill bilda sig en uppfattning här i början av säsongen och säljer inte ut någon spelare förrän de är hundra procent säkra att det är bästa vägen för dem.

”Tror det kommer att börja röra på sig”

Björklövens sportchef tror att det kommer att börja komma loss spelare från klubbarna i SHL inom kort.

– Vi får se vad som kommer loss de närmaste dagarna eller nästa vecka. Jag tror att det kommer att börja röra på sig för spelare som behöver lånas ut till Hockeyallsvenskan. Troligen kommer vi att hitta något där, säger Kenttä.

Per Kenttä hoppas värva in ytterligare två forwards till Björklövens trupp.

– När och hur de kommer in får vi se. Hur bråttom det är beror på om vi har skador eller inte och just nu är vi bara tolv forwards och väldigt känsliga, säger Kenttä som inte ser några problem med att få plats för eventuella nyförvärv högt upp i forwardshierarkin:

– Vi har plats däruppe, också. Vi har utrymme överallt och har många verktyg i verktygslådan som vi kan använda på olika sätt och ändå få en bra rollfördelning.

Björklöven inleder den hockeyallsvenska säsongen på fredag med en bortamatch mot Mora.