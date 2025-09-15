Frölunda förlorar toppbacken Dominik Egli till Schweiz nästa år.

Sportchefen Fredrik Sjöström ger nu en inblick i spelet bakom övergången.

– Även om vi inte hade velat tappa honom underlättar det vårt arbete med lagbygget till nästa år att vi vet detta redan nu, säger Sjöström till hockeysverige.se.

Fredrik Sjöström försöker tänka positivt trots tappet av Dominik Egli. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under måndagen kom beskedet att Frölunda kommer att få klara sig utan toppbacken Dominik Egli från och med nästa säsong. Klubben presenterade nämligen att Egli kommer att lämna Göteborg 2026 för att flytta hem till Schweiz där han har skrivit på ett sexårskontrakt med HC Davos.

För hockeysverige.se berättar nu sportchefen Fredrik Sjöström att Frölunda gärna hade behållit Dominik Egli men att beskedet att backen lämnar inte kommer som en överraskning.

– Vi har haft en dialog med Dominik sedan efter förra säsongen för att höra lite hans tankar och vi visste att detta var ett scenario som kanske skulle kunna ske då han såklart är attraktiv för den schweiziska marknaden. Vi signalerade där och då att vi var intresserade av en förlängning men mycket har varit upp till honom där, säger Sjöström och fortsätter:

– Jag tycker att Dominik har skött allting jätteproffsigt och tagit det med oss face-to-face. Det har varit väldigt odramatiskt på så sätt. Sedan från vår sida hade det bästa för oss såklart varit att ha honom kvar i laget, men det näst bästa är kanske att få veta det tidigt så att vi kan anpassa oss efter det.

Enligt Sjöström är dagens besked ingenting som kommer att förändra Eglis status under årets säsong.

– Nej, detta påverkar inget alls utan vi ser honom fortfarande som en viktig del av laget. Sedan för Dominiks del tror jag att det är skönt att det kommer ut nu och att han bara kan fokusera på spelet.

Dominik Egli är en viktig spelare för Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Så jobbar Frölunda för att ersätta Dominik Egli

I Schweiz är det praxis att presentera framtida övergångar offentligt långt innan kontrakten med spelarna börjar gälla. Här hemma i Sverige är det dock mycket ovanligt utan i stället lägger klubbarna oftast locket på och hemlighåller övergångarna fram till att båda de inblandande klubbarna har spelat färdigt för säsongen.

Hur ser du på att ni får gå ut med det så här tidigt?

– Det är inget som vi normalt sett gör men i det här fallet fick vi ta hänsyn till hur det fungerar i Schweiz. Vi såg ingen vits med att försöka hålla det här hemligt.

Frölunda HC vet redan nu om att Dominik Egli inte finns med i framtidsplanerna från och med 2026. Därför har Frölunda en lång tid på sig att identifiera en ersättare till Egli i nästa säsongs lagbygge.

Kan det rent av vara en fördel att ni får veta detta så här tidigt?

– Som jag sade är det väl det näst bästa i detta läget. Nu får vi reda på det i så pass god tid och det ger oss möjligheter att sätta igång arbetet med rekryteringsprocessen tidigt. Även om vi inte hade velat tappa honom kanske det ändå underlättar i vårt arbete med lagbygget till nästa år att veta detta redan nu, säger Fredrik Sjöström.

Dominik Egli kom till Frölunda 2024 och var en nyckelspelare för laget i fjol. Schweizaren snittade 19:57 minuters istid per match vilket var tredje mest i laget. Han har stått för 25 poäng på 54 matcher i CHL och SHL för Frölunda sedan han värvades. Egli är en regelbunden landslagsspelare för Schweiz och spelade VM så sent som i våras då han tog silver med Schweiz.

