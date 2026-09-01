Efter en veckas frånvaro är Fredrik Karlström tillbaka i full träning. LHC -forwarden missade förra veckans träningar på grund av en underkroppsskada men är nu redo för helgens försäsongsturnering i Malmö.

– Ja nu är jag frisk och kry. Hade det varit SM-final hade jag spelat förra veckan också, säger han till Corren efter gårdagens ispass.

Efter träningen stannade Karlström kvar med den assisterande kaptenen SHL Christoffer Ehn och tränade skott samt tekningar.

Underkroppsskadan kom vid ett mindre lämpligt tillfälle, när försäsongen började gå in i ett intensivare skede.

– Det har blivit lite ryckigt. När man känner att man börjar komma in i flåset och grejerna, då blir man borta en vecka. Det är jobbigt, men nu går det ganska fort att komma tillbaka igen.

Fredrik Karlström gjorde 22 poäng på 44 matcher förra säsongen.

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SHL-premiären närmar sig

Samtidigt som Karlström ser fram emot att SHL-premiären närmar sig, är fokuset i nuet och de kommande försäsongsmatcherna.

– Mycket. Samtidigt får vi se till att ta vara på de här matcherna och utveckla delar i spelet. Vi får ta veckorna om de kommer och inte vara för långt fram i tankarna.

Samtidigt beskriver han känslan i laget som positiv efter den första månaden av försäsongen.

Under gårdagen tränade Karlström som center mellan Loke Krantz och nyförvärvet Brendan Shinnimin i en kedja.

Försäsongsturningen i Malmö spelas under fredag och lördag denna vecka och de deltagande lagen är Linköping HC, Malmö Redhawks, HV71 och Örebro Hockey.