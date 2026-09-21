Efter smällen – saknas i Kalmars lag

Hampus Plato saknas när Kalmar ställs mot AIK.

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"Han utgick för att han hade ont, vi får se om han kan vara med på måndag", sa Mattias Karlin i TV4 när Kalmar HC, i förra veckan inledde den Hockeyallsvenskan säsongen med en 4–3-seger mot Karlskoga. Spelaren det handlade om var Hampus Plato, och smällen kom olägligt med både Massimo Rizzo och Allan McShane redan på skadelistan.

Nu, efter att Elliot Ekefjärd lånats in från Karlskrona, vet vi att nyförvärvet också missat mötet med AIK Hockey.

När laguppställningarna släpps inför måndagens hängmatch i den andra HA-omgången har Jakob Ihs Wozniak tagit Platos plats i förstakedjan. Det intill Elliot Ekmark och Valdemar Johansson. Den 24-årige forwarden syns inte heller till någon annanstans i laget.

Ekefjärd-lånet har tidigare sagt gälla främst över mötet med AIK.

AIK särar på Pooley och Rolston

I AIK väljer man att göra om i kedjorna efter premiärförlusten mot MoDo.

Det mest intressanta är att man delar på Scott Pooley och Ryder Rolston, där den förstnämnde nu ersätts av Oscar Nord i första. Ljungman och Johansson blir istället omgivningen för förra årets poängkung. Borna Kopac lyfts upp i tredje istället för Max Eriksson och fjärde förblir densamma. Backparen likaså.

I övrigt kommer Victor Brattström in som andremålvakt efter sjukdom. Rasmus Rudslätt är fortsatt borta av samma anledning.